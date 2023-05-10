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中職／總教練林威助傳下台「改恰恰接任」 兄弟球團賽後回應

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
外傳林威助將離開總教練一職，這是中職史上第一次連霸教頭在隔年季中被解約，空出職位可能由「恰恰」彭政閔接任。圖／中信兄弟隊提供
外傳林威助將離開總教練一職，這是中職史上第一次連霸教頭在隔年季中被解約，空出職位可能由「恰恰」彭政閔接任。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊總教練林威助的請假一天可能變成無限期休假，外傳林威助將離開總教練一職，這是中職史上第一次連霸教頭在隔年季中被解約，空出職位可能由「恰恰」彭政閔接任，兄弟球團將在今天賽後回應此事。

林威助自2021年正式接掌兄弟一軍兵符，上任第一年就率兄弟奪下相隔十年的總冠軍，去年更完成二連霸，而且在總冠軍賽締造8連勝的無敗紀錄，成為史上第一人，只不過這個紀錄要先畫上休止符，暫時也無來者有望企及。

今年球季中信兄弟開季戰績不佳，林威助交出兵符前的最後一戰擊敗富邦悍將隊，9勝15敗1和的戰績仍在上半季墊底，林威助在一軍目前執教265場、144勝111敗10和、勝率5成65。

中職過去完成過二連霸、三連霸的教頭，隔年多數都繼續執教，少數例外是統一獅隊大石彌太郎在1996年完成二連霸後未獲續約，1999年味全龍隊三連霸後徐生明遇到球隊解散，但隔年球季開打後才被解約，過去尚未發生過。

中信兄弟總教練林威助。本報資料照片
中信兄弟總教練林威助。本報資料照片
中信兄弟直落四擊敗樂天桃猿，拿下台灣大賽總冠軍，球員開心將總教練林威助（中）拋起慶祝。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟直落四擊敗樂天桃猿，拿下台灣大賽總冠軍，球員開心將總教練林威助（中）拋起慶祝。記者黃仲裕／攝影

林威助 中職 中信兄弟 彭政閔

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