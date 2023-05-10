中職／總教練林威助傳下台「改恰恰接任」 兄弟球團賽後回應

中信兄弟隊總教練林威助的請假一天可能變成無限期休假，外傳林威助將離開總教練一職，這是中職史上第一次連霸教頭在隔年季中被解約，空出職位可能由「恰恰」彭政閔接任，兄弟球團將在今天賽後回應此事。

林威助自2021年正式接掌兄弟一軍兵符，上任第一年就率兄弟奪下相隔十年的總冠軍，去年更完成二連霸，而且在總冠軍賽締造8連勝的無敗紀錄，成為史上第一人，只不過這個紀錄要先畫上休止符，暫時也無來者有望企及。

今年球季中信兄弟開季戰績不佳，林威助交出兵符前的最後一戰擊敗富邦悍將隊，9勝15敗1和的戰績仍在上半季墊底，林威助在一軍目前執教265場、144勝111敗10和、勝率5成65。