中職／林威助請假一天 陳江和暫代中信兄弟總教練

中信兄弟隊總教練林威助今天沒到新莊棒球場，因家中有事請假一天，改由首席教練陳江和代班，陳江和首次在先發打序表簽名，不過代理總教練不是第一次，前一次跟坐在對面的富邦悍將總教練丘昌榮有關。

兄弟球團表示，林威助因家中有事，目前請假一天，這是林威助執教生涯第三次請假，二軍時期因一軍阪神日活動請假過一次，還有因媽媽車禍關係在一軍練球日請假，一軍例行賽賽事期間請假還是第一次。

陳江和今天在打序表簽名時引起媒體圍觀，陳江和說：「上一次被包圍應該是2019年4月21日（引退日）了。」今天打序是與打擊兼野手統籌教練平野惠一共同討論出來。

陳江和也記得自己不是第一次當代理總教練了，「前一次就是丘哥被趕嘛。」那是2020年9月18日時任兄弟總教練的丘昌榮被趕，而這次丘昌榮在對面率領富邦悍將，陳江和開玩笑說：「他這次也會被趕。」

因為兄弟明天沒有賽程，陳江和接到的任務是暫代一天，至於林威助何時歸隊，兄弟球團僅表示，目前請假一天。