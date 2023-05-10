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中職／來台體驗雨中應援 李多慧：獲得滿滿幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自李多慧IG
李多慧。 截圖自李多慧IG

樂天女孩韓籍啦啦隊女神李多慧上周來台應援，再度掀起許多話題。李多慧已結束5月第一波應援，她昨天在個人IG發文感謝球迷支持。

上周李多慧來台應援3場，樂天桃猿搶下2勝，強打廖健富連2戰拿下MVP。賽後她與廖健富在MVP頒獎舞台上出現不少有趣互動。

李多慧在IG發文用中文寫下：「拖（託）大家的福，這次在台灣也獲得了滿滿的幸福，不僅親眼見證了樂天桃猿的勝利，也體驗了在雨中跳應援的樂趣。」

李多慧還寫道：「以後我也會更加努力的為樂天桃猿應援，所以請大家也要繼續支持我喔！下週我們桃猿主場見唷。」

樂天女孩官方粉絲團日前公布李多慧下一波應援班表，20日和21日分別對中信兄弟和富邦悍將，24日到26日則是對陣統一獅的三連戰。

李多慧

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