中職／新秀冉承霖秀雷射肩本壘阻殺 球迷讚：有火哥的影子

味全菜鳥冉承霖昨天生涯首度在一軍出賽，不僅首安出爐，還上演雷射肩阻殺，精彩表現獲得球迷大力稱讚。

冉承霖去年選秀會獲得味全第2指名，當時讓不少球迷感到驚訝。葉君璋選後說明冉承霖的優點，「速度快、臂力好，球棒控制能力好。」

冉承霖一軍初登板就先展現驚人臂力，5局上獅隊1出局攻占一、三壘，獅隊黃勇傳打出右外野飛球，冉承霖接殺後，三壘跑者陳鏞基決定衝本壘搶分，沒想到冉承霖直接長傳本壘不落地，讓陳鏞基毫無懸念地在本壘前出局，味全成功守住這局失分危機。

本場比賽龍隊和獅隊2：2握手言和，回頭看這波攻防相當關鍵。味全龍官方YouTube頻道也上傳這段美技影片，球迷紛紛留言讚嘆，「不敢相信」、「這臂力可以~當初沒白選」、「有火哥（張建銘）的一點影子了」、「火哥當教練不是當假的外野都雷射肩」。