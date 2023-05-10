中職／林智勝代打敲追平安 因「天母條款」龍獅握手言和

中央社／ 台北9日電
味全龍林智勝。圖／聯合報系資料照片
味全龍林智勝。圖／聯合報系資料照片

中職統一獅隊外野手林安可手感火燙，今天對味全龍隊比賽本季第6轟出爐，龍隊9局下林智勝代打敲追平比數安打，兩隊9局打完因「天母條款」裁定2比2握手言和。

中華職棒統一獅隊今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，獅隊外野手林安可延續好手感，今天1局上1人出局後，林安可敲出陽春砲幫助球隊先馳得點，也是個人本季第6轟。

獅隊6局上再起攻勢，林靖凱敲出安打、陳傑憲獲得觸身球保送，林安可選到四壞保送，蘇智傑適時安打替球隊多添1分保險分。

獅隊先發投手羅昂展現壓制力，前2局讓龍隊打者6上6下，直到3局下才因失誤讓對手上壘，被今天剛升上一軍的外野手冉承霖敲出安打，但是力守不失分；羅昂今天總計用93球投6局，僅被敲出3支安打，投出7次三振1次四壞保送、無失分，但牛棚失守、無關勝敗。

龍隊前6局打線受制，直到7局下靠著抓準換投時機，1人出局後李凱威、吉力吉撈．鞏冠、瑪仕革斯．俄霸律尼接連敲出安打追回1分，龍隊9局下追分機會，林智勝代打敲出追平比數安打，兩隊9局打完剛好晚間10時，根據天母棒球場特殊規定不打延長賽、比賽裁定和局。

林智勝代打建功、獲選單場最有價值球員（MVP），龍隊昨天新註冊外野手冉承霖，今天升上一軍馬上排入先發，打9棒、守右外野，3局下一軍生涯首打席就敲出生涯首安。

林安可 林智勝

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