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中職／灑水器失誤悍將致歉 周思齊閃得快稱「經驗好」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
新莊棒球場今天發生灑水器啟動插曲。記者余承翰／攝影
新莊棒球場今天發生灑水器啟動插曲。記者余承翰／攝影

新莊棒球場今天灑水器在比賽中噴水插曲，身為主隊的富邦悍將隊球團解釋是因設定有誤，也為造成比賽中斷致歉。周思齊則展現老經驗、閃得快，笑答：「經驗比較好，跑出來就閃開，這也需要經驗。」

悍將今天在主場迎戰中信兄弟隊，比賽打到7局上、周思齊準備在滿壘時走進打擊區，場內灑水器啟動、水柱四射，讓選手、球迷都看了超詫異，形成萬里無雲卻場內下雨的奇觀。比賽短暫暫停，恢復比賽後，周思齊敲出安打、帶有2分打點，絲毫不受插曲影響。

悍將球團表示，因場務人員疏失導致球場定時灑水系統設定有誤，球團對於此作業疏失造成賽事中斷向球員及球迷觀眾致歉。

老經驗的周思齊不為所動，不僅敲安、帶有2分打點，而且在這場人造雨中並未「濕身」，「沒有噴到我，但好像轉過去時噴到主審。」他趕緊解釋自己不是故意，「只能順著轉，順著轉就會噴到他，怕他累，幫他涼一下。」

周思齊 富邦悍將 中信兄弟

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