快訊

企鵝妹環島走到新竹頻遇怪男 驚動新竹警出動「護駕」

不忍了！泰山公告：解任陳敏薰獨立董事職務

桃園羽球場天花板崩落遭監院糾正 張善政市府回應了

中職／余謙7局好投、陳文杰兩分砲 兄弟25天來首度連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟先發投手余謙投7局僅失1分。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手余謙投7局僅失1分。記者余承翰／攝影

前役在花蓮1.2局「核爆」，余謙今天回神繳出7局失1分好投，幫助中信兄弟隊以7：1擊敗富邦悍將隊、取得2連勝，這也是兄弟近25天以來首度連勝。

余謙前一場在花蓮先發只投1.2局狂失6分，被打爆之餘，還在退場後落淚；今天在新莊球場揮別一周前的失意，先發7局剛好用100球，僅被敲4安打、失1分，為3局下申皓瑋、李宗賢的兩支二壘打串聯。

悍將由左投陳仕朋先發6.2局失6分（責失2分），第4局挨了陳文杰兩分砲，第7局兩出局後連續被敲2安打、1保送，滿壘之際，江坤宇擊出的滾地球因游擊手劉俊豪的失誤上壘、先掉1分。歐書誠接手投球，保送曾頌恩，滿壘時再被周思齊敲出安打、帶有2分打點，陳仕朋所留下的跑者全部變成分數。

陳文杰此役的兩分砲是本季首轟，他在去年繳出3成打擊率、110支安打的生涯年，卻未銜接到今年開季狀況，打擊率長期在1字頭徘徊，4月22日還一度被降下二軍調整，剛在上周六回歸一軍陣容。

中信兄弟陳文杰（右）4局上敲出兩分打點全壘打，將壘上的周思齊（左）一棒送回來。記者余承翰／攝影
中信兄弟陳文杰（右）4局上敲出兩分打點全壘打，將壘上的周思齊（左）一棒送回來。記者余承翰／攝影

陳仕朋 余謙

延伸閱讀

圖輯／中職陳文杰轟2分砲 兄弟2:1領先悍將

圖輯／中職富邦主場迎戰中信 陳仕朋與余謙上演本土對決

中職／陳仕朋25歲500局土投第4年輕 紀錄保持人是神獸

中職／兄弟隊余謙9日先發搶勝 悍將派陳仕朋應戰

相關新聞

中職／周思齊滿壘打席遇灑水器插曲 新莊下起人造雨

棒球場最近花絮不斷，今天輪到新莊棒球場的灑水器搶戲，比賽打到7局上突然噴水，連準備走進打擊區的周思齊都嚇了一跳，還調皮轉...

中職／余謙7局好投、陳文杰兩分砲 兄弟25天來首度連勝

前役在花蓮1.2局「核爆」，余謙今天回神繳出7局失1分好投，幫助中信兄弟隊以7：1擊敗富邦悍將隊、取得2連勝，這也是兄弟...

中職／陳仕朋25歲500局土投第4年輕 紀錄保持人是神獸

富邦悍將隊左投陳仕朋今天完成前2局投球後，達成生涯500局投球，25歲231天排名史上第5年輕、本土第4年輕。

中職／范國宸說他不好打 呂彥青：打全壘打還要舒服人

范國宸前一場從好友呂彥青手中敲出陽春砲，對戰打擊率高達4成29，仍稱呂彥青不好打，讓呂彥青聽了好無言，回應：「打全壘打的...

中職／兄弟示範各種滾地球出局 助總也認待調整

中信兄弟隊開季戰情不佳，團隊打擊率2成41在5隊居末座，其中滾地球出局比例偏高，總教練林威助對此也坦言，目前數據呈現確實...

圖輯／中職陳文杰轟2分砲 兄弟2:1領先悍將

中信兄弟陳文杰4局上從富邦悍將先發投手陳仕朋手中敲出一支兩分砲，前5局打完兄弟以2:1暫時領先悍將。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦