中職／余謙7局好投、陳文杰兩分砲 兄弟25天來首度連勝

前役在花蓮1.2局「核爆」，余謙今天回神繳出7局失1分好投，幫助中信兄弟隊以7：1擊敗富邦悍將隊、取得2連勝，這也是兄弟近25天以來首度連勝。

余謙前一場在花蓮先發只投1.2局狂失6分，被打爆之餘，還在退場後落淚；今天在新莊球場揮別一周前的失意，先發7局剛好用100球，僅被敲4安打、失1分，為3局下申皓瑋、李宗賢的兩支二壘打串聯。

悍將由左投陳仕朋先發6.2局失6分（責失2分），第4局挨了陳文杰兩分砲，第7局兩出局後連續被敲2安打、1保送，滿壘之際，江坤宇擊出的滾地球因游擊手劉俊豪的失誤上壘、先掉1分。歐書誠接手投球，保送曾頌恩，滿壘時再被周思齊敲出安打、帶有2分打點，陳仕朋所留下的跑者全部變成分數。

陳文杰此役的兩分砲是本季首轟，他在去年繳出3成打擊率、110支安打的生涯年，卻未銜接到今年開季狀況，打擊率長期在1字頭徘徊，4月22日還一度被降下二軍調整，剛在上周六回歸一軍陣容。