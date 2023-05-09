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中職／曾被吉田正尚敲全壘打 呂彥青：揮棒豪邁但難三振

中央社／ 新北9日電
呂彥青。 聯合報系資料照片
呂彥青。 聯合報系資料照片

日籍旅美球員野手吉田正尚獲選美國聯盟單週MVP，過去曾在冬季聯盟對決過的中信兄弟投手呂彥青清楚記得被吉田正尚打過1轟，直誇他「揮棒豪邁但三振率低」。

吉田正尚2015年日職選秀獲歐力士猛牛隊第一指名，2016年季後球隊將他送來台灣參加亞洲冬季棒球聯盟、加入日職聯隊西軍也打出亮眼表現，總計18場出賽共54打數敲出30支安打、包括6發全壘打，打擊率破5成。

吉田正尚今年球季挑戰美職、加盟波士頓紅襪隊，美職第一個球季就有好表現，目前為止近期連16場出賽敲安，5月1日至7日單週打擊率高達4成80，獲選美國聯盟單週MVP。

兄弟隊投手呂彥青2016年以培訓隊身分參加冬季聯盟時曾與吉田正尚交手，1個打數對決被敲出全壘打；呂彥青今天賽前受訪表示，記得當時是吉田正尚是受傷季後來台調整，「當時覺得他還好，但現在變很強」，呂彥青旅日時期沒有對決過吉田正尚。

呂彥青直言，像吉田正尚這類型的打者很難對付，揮棒很豪邁、可是三振率很低，代表看球看得很清楚，感覺丟什麼球他都摸得到、並不好投。

吉田正尚 呂彥青

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