中職／曾被吉田正尚敲全壘打 呂彥青：揮棒豪邁但難三振
日籍旅美球員野手吉田正尚獲選美國聯盟單週MVP，過去曾在冬季聯盟對決過的中信兄弟投手呂彥青清楚記得被吉田正尚打過1轟，直誇他「揮棒豪邁但三振率低」。
吉田正尚2015年日職選秀獲歐力士猛牛隊第一指名，2016年季後球隊將他送來台灣參加亞洲冬季棒球聯盟、加入日職聯隊西軍也打出亮眼表現，總計18場出賽共54打數敲出30支安打、包括6發全壘打，打擊率破5成。
吉田正尚今年球季挑戰美職、加盟波士頓紅襪隊，美職第一個球季就有好表現，目前為止近期連16場出賽敲安，5月1日至7日單週打擊率高達4成80，獲選美國聯盟單週MVP。
兄弟隊投手呂彥青2016年以培訓隊身分參加冬季聯盟時曾與吉田正尚交手，1個打數對決被敲出全壘打；呂彥青今天賽前受訪表示，記得當時是吉田正尚是受傷季後來台調整，「當時覺得他還好，但現在變很強」，呂彥青旅日時期沒有對決過吉田正尚。
呂彥青直言，像吉田正尚這類型的打者很難對付，揮棒很豪邁、可是三振率很低，代表看球看得很清楚，感覺丟什麼球他都摸得到、並不好投。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言