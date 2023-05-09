中職／曾頌恩自承那打席都打壞球 閃過助總比框框陰影

兩年前是總教練林威助需要畫框框提醒的盲揮少年，今年曾頌恩在三振率大幅下修的同時，他自認選球依然有很大加強空間，很多是數據上看不到，就像上禮拜面對岳少華結局是保送，「但我揮的都是壞球，當年那個陰影（助總畫框框）又跑出來。」

曾頌恩去年在一軍0出賽，10月經歷一趟U23世界盃歷練後，今年開季看到破繭而出的跡象，至今天賽前出賽23場、累積76打數敲出24支安打，打擊率3成16，本季已有3場「猛打賞」，堪稱兄弟開季低迷戰績中的稀有亮點。

曾頌恩對此自承，「帳面成績是還不錯，但內容還沒有那麼不滿意，選球、擊球選擇、掌握度都不滿意。」他舉例，像是失投打成界外，都是令他想幫自己扣分的點。

曾頌恩過去最被詬病的大壞球也出棒問題，本季81打席被三振10次、被三振率11.76%，比起2021年的25.53%已有顯著下修。

他對此提到，「選球有進步沒錯，但有時還是會急，想趕快打到。」2021年時，曾因各種大壞球都揮，讓林威助直接畫出大框框，提醒他設定好球帶，成為他棒球人生的經典畫面之一，儘管選球已有進步，但他坦言還是有很大加強空間。

「像上禮拜對富邦，是少華在丟，我是選到保送，但我揮的都是壞球。」曾頌恩說：「當年陰影又有點跑出來，類似心魔那樣，又會想到那個畫面，退出來告訴自己，現在不突破，那什麼時候要突破、什麼時候可以進步。」

值得注意的是，曾頌恩的身形魁武，但本季至今還未看到全壘打，他對此解釋，「如果真的要增加長打，有些東西就必須要捨棄，但我力量本身足夠，不用每顆球都要全力去打。」他說如果自己擊球掌握度可以提升，那力量就可以加上去，現在的揮擊是取捨後的結果，「先有穩定輸出，才有持續上場的機會，長打就是等它自然出現。」