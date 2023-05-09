快訊

曹興誠公開信致郭台銘 「感覺你真的想當總統」

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

中職／曾頌恩自承那打席都打壞球 閃過助總比框框陰影

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊曾頌恩。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊曾頌恩。記者余承翰／攝影

兩年前是總教練林威助需要畫框框提醒的盲揮少年，今年曾頌恩在三振率大幅下修的同時，他自認選球依然有很大加強空間，很多是數據上看不到，就像上禮拜面對岳少華結局是保送，「但我揮的都是壞球，當年那個陰影（助總畫框框）又跑出來。」

曾頌恩去年在一軍0出賽，10月經歷一趟U23世界盃歷練後，今年開季看到破繭而出的跡象，至今天賽前出賽23場、累積76打數敲出24支安打，打擊率3成16，本季已有3場「猛打賞」，堪稱兄弟開季低迷戰績中的稀有亮點。

曾頌恩對此自承，「帳面成績是還不錯，但內容還沒有那麼不滿意，選球、擊球選擇、掌握度都不滿意。」他舉例，像是失投打成界外，都是令他想幫自己扣分的點。

曾頌恩過去最被詬病的大壞球也出棒問題，本季81打席被三振10次、被三振率11.76%，比起2021年的25.53%已有顯著下修。

他對此提到，「選球有進步沒錯，但有時還是會急，想趕快打到。」2021年時，曾因各種大壞球都揮，讓林威助直接畫出大框框，提醒他設定好球帶，成為他棒球人生的經典畫面之一，儘管選球已有進步，但他坦言還是有很大加強空間。

「像上禮拜對富邦，是少華在丟，我是選到保送，但我揮的都是壞球。」曾頌恩說：「當年陰影又有點跑出來，類似心魔那樣，又會想到那個畫面，退出來告訴自己，現在不突破，那什麼時候要突破、什麼時候可以進步。」

值得注意的是，曾頌恩的身形魁武，但本季至今還未看到全壘打，他對此解釋，「如果真的要增加長打，有些東西就必須要捨棄，但我力量本身足夠，不用每顆球都要全力去打。」他說如果自己擊球掌握度可以提升，那力量就可以加上去，現在的揮擊是取捨後的結果，「先有穩定輸出，才有持續上場的機會，長打就是等它自然出現。」

林威助

延伸閱讀

中職／兄弟示範各種滾地球出局 助總也認待調整

中職／新洋投金安傷史豐富有隱憂？林威助說現場看才準

中職／余謙敗投落淚讓助總有感 投球只想放進去很危險

中職／失去勝利組大將李振昌 林威助對接替人選說話了

相關新聞

中職／范國宸說他不好打 呂彥青：打全壘打還要舒服人

范國宸前一場從好友呂彥青手中敲出陽春砲，對戰打擊率高達4成29，仍稱呂彥青不好打，讓呂彥青聽了好無言，回應：「打全壘打的...

中職／兄弟示範各種滾地球出局 助總也認待調整

中信兄弟隊開季戰情不佳，團隊打擊率2成41在5隊居末座，其中滾地球出局比例偏高，總教練林威助對此也坦言，目前數據呈現確實...

中職／曾頌恩自承那打席都打壞球 閃過助總比框框陰影

兩年前是總教練林威助需要畫框框提醒的盲揮少年，今年曾頌恩在三振率大幅下修的同時，他自認選球依然有很大加強空間，很多是數據...

中職／陳子豪宣導片化身「炸裂刑警」 開門畫面卡10多次

中職中信兄弟隊野手陳子豪拍攝空污宣導片，化身「炸裂刑警」，陳子豪笑說隔行如隔山，一個開門畫面卡了10多次，但表情、語氣效...

中職／富藍戈二軍後援1局飆153公里 丘總盼盡快調整好

中職富邦悍將隊洋投富藍戈下二軍調整，今天二軍出賽投1局無失分，最快球速153公里；總教練丘昌榮表示，洋投安得勝中繼出賽，...

日職／王柏融連12打數未敲安 打擊率又面臨兩成保衛戰

日職火腿隊二軍今面對橫濱隊，王柏融擔任第二棒一壘手，選到1次保送，但3打數0安打。王柏融最近已連續12打數未敲出安打，打擊率降至2成02。 王柏融1局上選到保送上壘，但下一棒木村文紀吞下三振，接

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦