中職／兄弟示範各種滾地球出局 助總也認待調整

中信兄弟隊開季戰情不佳，團隊打擊率2成41在5隊居末座，其中滾地球出局比例偏高，總教練林威助對此也坦言，目前數據呈現確實是如此，這是必須調整的地方。

兄弟本季累積260次滾地球出局，居5隊最多，接著是味全龍隊233次、富邦悍將隊223次、統一獅隊221次、樂天桃猿隊212次。

林威助聽聞提問先是反應：「有看影片喔！」他指出：「我們這幾年要求的東西都是滿一致的，不是把球打高就好，而是打強、平飛球的概念，安打會比較多一點，不會刻意要求滾地球或高飛球。」

對於滾地球出局偏多，他說確實需要再調整，「目前數據看起來呈現是這樣，打擊教練這邊也會一直要求擊球感覺，看起來各隊投手群都滿不錯，我們要怎麼調整到想要的東西，不管是透過比賽、練習都需要調整。」