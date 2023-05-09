快訊

馬祖莒光又缺物資已三周沒運補 居民頻喊：實在受不了

代「大小姐」擋疫苗？ 李大維反擊這樣說

郭台銘稱「大小姐」阻擋採購疫苗 民進黨回應了

中職／范國宸說他不好打 呂彥青：打全壘打還要舒服人

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導

范國宸前一場從好友呂彥青手中敲出陽春砲，對戰打擊率高達4成29，仍稱呂彥青不好打，讓呂彥青聽了好無言，回應：「打全壘打的人不要再舒服人啦！」

范國宸對戰呂彥青的好成績在2021年存了不少本錢，5打數敲出4安打、1轟；去年情況翻轉，呂彥青7打數只被敲1安打占上風。本季至今對戰2打席，結果是1次三振、1發全壘打。

范國宸生涯第二度從呂彥青手中開轟，但堅持沒有「又」打呂彥青，「他去年賺後援後就打不順手。」他說前一場開轟，在2好0壞時覺得想法單純一點，「不像之前比較猶豫。」

范國宸說破4成的對戰打擊率，多是在呂彥青先發時累積，「他在後援之後，精力都集中在這局，以他的投球，不是那麼好突破。」

呂彥青聽聞後好傻眼，「打全壘打的人不要再舒服人啦！對戰打擊率那麼高還要舒服我。」他說那個打席當下感覺沒有失投，但回去看了影片後覺得滿紅中。

呂彥青生涯共挨9轟，5轟來自富邦悍將打者，包括范國宸（2轟）、高國輝、高國麟、王正棠，連呂彥青都笑答被「三國」都打過了。

呂彥青也有注意到挨轟來自悍將打者偏多，他說：「富邦整體打線本來就很多有長打能力的打者，剛好都是被有全壘打實力的打者打出去，之後對到他們，球位置要更要求一點。」

呂彥青 范國宸

延伸閱讀

中職／范國宸變身當榜樣 劉基鴻朝首座個人獎邁進

中職／兄弟近8場拿2勝都是德保拉先發 躲過被悍將橫掃

中職／這次不是兄弟 高國麟加練一壘以備悍將不時之需

中職／知道壘上無人打較好…范國宸領悍將放鬆打

相關新聞

日職／暖男回來了！宋家豪回歸一軍 拚翻轉開季ERA6

效力樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今天重返一軍，期望翻轉開季防禦率6.00的成績，為球隊厚實後援戰力。

日職／王柏融連12打數未敲安 打擊率又面臨兩成保衛戰

日職火腿隊二軍今面對橫濱隊，王柏融擔任第二棒一壘手，選到1次保送，但3打數0安打。王柏融最近已連續12打數未敲出安打，打擊率降至2成02。 王柏融1局上選到保送上壘，但下一棒木村文紀吞下三振，接

中職／范國宸說他不好打 呂彥青：打全壘打還要舒服人

范國宸前一場從好友呂彥青手中敲出陽春砲，對戰打擊率高達4成29，仍稱呂彥青不好打，讓呂彥青聽了好無言，回應：「打全壘打的...

中職／金安大聯盟初登板歷史留名 當年所穿球衣撞衫兄弟

中信兄弟隊因象魔力受傷，加上泰樂狀態不佳，洋投戰力出現缺口，因此近日抵台的新洋投金安（Nick Kingham）被受期待。金安曾是大聯盟百大新秀，初登板表現至今仍歷史留名，值得一提的是，兄弟捕手福來喜

中職／兄弟隊余謙9日先發搶勝 悍將派陳仕朋應戰

中職中信兄弟隊投手余謙前一場出賽先發投1.2局失6分吞敗，退場難掩難過情緒，明天再度扛起先發，將對富邦悍將隊力拚個人本季...

中職／拉帆布慘跌全場心疼 網：「摔倒妹」笑容比李多慧可愛

昨天中信兄弟隊在洲際棒球場對上富邦悍將隊，雖有雨勢，但比賽仍繼續進行。打到8局上時，雨勢突然加大，必須中斷比賽鋪上帆布。拉帆布的過程中卻出現意外，一位中職女工作人員被帆布扯到，整個人騰空重摔在地。他隨

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦