中職／范國宸說他不好打 呂彥青：打全壘打還要舒服人

范國宸前一場從好友呂彥青手中敲出陽春砲，對戰打擊率高達4成29，仍稱呂彥青不好打，讓呂彥青聽了好無言，回應：「打全壘打的人不要再舒服人啦！」

范國宸對戰呂彥青的好成績在2021年存了不少本錢，5打數敲出4安打、1轟；去年情況翻轉，呂彥青7打數只被敲1安打占上風。本季至今對戰2打席，結果是1次三振、1發全壘打。

范國宸生涯第二度從呂彥青手中開轟，但堅持沒有「又」打呂彥青，「他去年賺後援後就打不順手。」他說前一場開轟，在2好0壞時覺得想法單純一點，「不像之前比較猶豫。」

范國宸說破4成的對戰打擊率，多是在呂彥青先發時累積，「他在後援之後，精力都集中在這局，以他的投球，不是那麼好突破。」

呂彥青聽聞後好傻眼，「打全壘打的人不要再舒服人啦！對戰打擊率那麼高還要舒服我。」他說那個打席當下感覺沒有失投，但回去看了影片後覺得滿紅中。

呂彥青生涯共挨9轟，5轟來自富邦悍將打者，包括范國宸（2轟）、高國輝、高國麟、王正棠，連呂彥青都笑答被「三國」都打過了。

呂彥青也有注意到挨轟來自悍將打者偏多，他說：「富邦整體打線本來就很多有長打能力的打者，剛好都是被有全壘打實力的打者打出去，之後對到他們，球位置要更要求一點。」