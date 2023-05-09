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中職／金安大聯盟初登板歷史留名 當年所穿球衣撞衫兄弟

聯合新聞網／ 綜合報導
金安2018年4月30日成為大聯盟首位初登板7局、飆出7K、無保送、無失分的投手。 美聯社
金安2018年4月30日成為大聯盟首位初登板7局、飆出7K、無保送、無失分的投手。 美聯社

中信兄弟隊因象魔力受傷，加上泰樂狀態不佳，洋投戰力出現缺口，因此近日抵台的新洋投金安（Nick Kingham）被受期待。金安曾是大聯盟百大新秀，初登板表現至今仍歷史留名，值得一提的是，兄弟捕手福來喜親眼見證過該場比賽。

2018年4月30日海盜與紅雀隊打雙重賽，效力海盜的金安被叫上大聯盟投1場先發。金安7局上2出局被擊出安打前，投出20上20下，最終繳出7局0失分好投，並成為歷史首位初登板至少投7局、飆出7K、無保送、無失分的投手。

福來喜2018年正好效力紅雀，不過他是球隊2號捕手，並沒有同場出賽，只在一旁見證。有趣的是，金安那場穿著的衣服配色和兄弟主場球衣十分神似。

金安初登板堪稱完美，但大聯盟生涯卻不順遂，生涯出賽43場中19場先發，防禦率高達6.08。他也自2020年起轉戰韓職，陸續效力SK飛龍（SSG登陸者前身）、韓華鷹。

金安2020年因傷只投2場比賽，2021年健康先發25場，防禦率3.19，2022年又遭遇傷勢，只出賽3場就被解約，豐富傷病史成為一大隱憂。

兄弟 中信

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