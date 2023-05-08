中職／拉帆布慘跌全場心疼 網：「摔倒妹」笑容比李多慧可愛

昨天中信兄弟隊在洲際棒球場對上富邦悍將隊，雖有雨勢，但比賽仍繼續進行。打到8局上時，雨勢突然加大，必須中斷比賽鋪上帆布。拉帆布的過程中卻出現意外，一位中職女工作人員被帆布扯到，整個人騰空重摔在地。他隨後起身保持微笑，繼續幫忙拉帆布，獲得全場球迷掌聲及網友的讚美。

鋪上帆布是為了不讓球場積水，影響到後續比賽進行。當時雨勢加上風勢，讓這名女性工作人員被扯了一下，不慎滑倒。起身後她仍面帶笑容繼續幫忙拉帆布，現場球迷獻上掌聲，也齊唱經典賽主題曲「世界都看見」。

畫面上傳到網路後引發球迷熱烈討論，還有人封她「摔倒妹」，網友紛紛留言寫道，「辛苦了」、「希望人平安沒受傷」、「我戀愛了」、「認真的女孩最漂亮」、「比李多慧還會」、「求IG」。