中職／錢給智傑！獅隊推「花蓮王」毛巾 澤澤、妹妹都入鏡

統一獅隊蘇智傑在花蓮棒球場生涯10度開砲，登頂「花蓮王」，小孩的玩具買不完，球團抓準商機，今天宣布推出「錢給智傑」應援毛巾，一雙兒女跟著他一起躍上商品。

蘇智傑開季打擊不順，前6場打完打擊率只有1成90、未開轟，就在第一轟出爐、答應兒子澤澤打全壘打就買玩具後，全壘打開始一支接一支，尤其上周在花蓮的4場比賽敲出3轟，以10轟登頂花蓮球場全壘打王，「花蓮限定」的全壘打獎金也一併入袋。

獅隊今天推出「錢給智傑」應援毛巾，文宣寫著：「這男人真是太狠了，生涯在花蓮累積10轟，獲得新科 #花蓮王稱號，甚至連他的兒子都不相信爸爸居然又打全壘打了，花蓮王aka玩具人我的超人aka錢給智傑毛巾正式誕生。」邀請球迷高舉毛巾，用澤澤和妹妹祈願玩具的力量為蘇智傑加油。

蘇智傑目前以打擊率4成10、19分打點並列雙冠王，5轟也僅落後味全龍隊劉基鴻，成為全聯盟開季最嗆辣的打者之一。