中職／李多慧最新班表出爐 5月20日起還有5場比賽

樂天桃猿隊韓籍啦啦隊女神李多慧，上周和林襄同台應援備受關注，她完成上周應援任務後，將暫時返回韓國。樂天女孩官方粉專稍早公布李多慧下一波班表，將在5月20日、21日、24日、25日及26日再度登台應援。

李多慧過去在韓職被球迷稱為「勝利妖精」，不過她首度來台前3戰，桃猿都不敵味全龍隊。上周桃猿分別擊敗富邦悍將和中信兄弟，兩場MVP都是廖健富，兩人在頒獎儀式上的互動也造成轟動。

上周六李多慧和林襄首次相見歡，兩人也一同跳開場舞。不過桃猿該場比賽遭味全龍重砲劉基鴻和吉力吉撈•鞏冠單局2轟逆轉，隔天與統一獅隊的比賽則因雨延賽。

李多慧下一波應援共有5場比賽，20日和21日分別對中信兄弟和富邦悍將，24日到26日則是對陣統一獅的三連戰。