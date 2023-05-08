快訊

民航局調查星宇日本航機事件 張國煒「這原因」列調查對象之一

婆婆說「第一年不能線上報稅」要媳把稅單都給她 網點出「背後陰謀」

成田怪風打亂星宇張國煒完美佈局 圈內人：若「這航點」開下去恐更燒腦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／經典動紫趴唱進第11年 首波公布6月4日Ozone開唱

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊經典主題「新光動紫音樂祭」將在6月2日至4日連續三天登場，首波公布6人男團「Ozone」將在4日賽後演出。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊經典主題「新光動紫音樂祭」將在6月2日至4日連續三天登場，首波公布6人男團「Ozone」將在4日賽後演出。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊經典主題「新光動紫音樂祭」將在6月2日至4日連續三天登場，演出陣容即將一一公布，今年「嘻哈READY」、「人氣READY」以及「熱門READY」三大主軸，三天來自於四面八方各路團體及歌手出現在樂天桃園棒球場，首波公布6人男團「Ozone」將在4日賽後演出。

新光人壽贊助動紫趴，2023年第11代動紫橫跨所有流行音樂領域，打頭陣的將是熱門天團「Ozone」。Ozone是台灣目前最熱門的六人男子團體，是實境選秀節目「原子少年」所選出的人氣組合，成員包括佳辰、哲言、祖安、子翔、文廷、煥鈞，於2022年9月13日正式出道，並於同年12月23日發行首張迷你專輯。

團名「Ozone」取名自臭氧（O3）；所組成的三個氧原子（O），分別象徵初心（Origin）、正向（Optimism）、創造力（Originality），今年三月的單曲《Purple Days》彷彿已經透露將前進動紫趴。即將第三度在全猿主場表演的團員佳辰表示：「大家好！我們回來了！那年還在比賽的時候就感受到10號隊友的支持，如今換我們來帶給10號隊友最熱的表演！」

樂天桃猿 棒球 中職

延伸閱讀

中職／台鋼雄鷹隊徽100件通過初選 人氣票選開跑

中職／統一獅廟宇季推出刮刮樂 來刮觀賽證、實戰球衣

中職／兄弟近8場拿2勝都是德保拉先發 躲過被悍將橫掃

中職／張泰山出書暢銷1個月6刷 從「家」出發分享心路歷程

相關新聞

中職／經典動紫趴唱進第11年 首波公布6月4日Ozone開唱

樂天桃猿隊經典主題「新光動紫音樂祭」將在6月2日至4日連續三天登場，演出陣容即將一一公布，今年「嘻哈READY」、「人氣...

中職／台鋼雄鷹隊徽100件通過初選 人氣票選開跑

中職新軍台鋼雄鷹隊的隊徽募集活動，今天進入人氣票選階段，共100件作品通過初選，球團邀請球迷響應投票，一起參與雄鷹的誕生...

中職／統一獅廟宇季推出刮刮樂 來刮觀賽證、實戰球衣

統一獅隊廟宇季府城獅吼宮吼力發大財主題日，將在本周五、六、日連續三天於台南棒球場登場，每天賽前除了安排相關藝人表演外，場...

中職／德保拉先發7.1局無失分 助兄弟止敗

中信兄弟隊洋投德保拉昨天投出本季最好一戰，先發7.1局無失分，兄弟終場以3：1擊敗富邦悍將隊、中止4連敗，且避免3連戰遭...

中職／兄弟近8場拿2勝都是德保拉先發 躲過被悍將橫掃

中信兄弟隊洋投德保拉投出本季最好一戰，先發7.1局無失分，兄弟終場以3：1擊敗富邦悍將隊，中止4連敗，且避免在這波3連戰...

中職／張泰山出書暢銷1個月6刷 從「家」出發分享心路歷程

張泰山自傳「HOME RUN：森林王子張泰山O～EO」出版1個月就6刷、成為暢銷書，曾是中職最會「跑回家」（全壘打）的男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦