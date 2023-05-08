中職／經典動紫趴唱進第11年 首波公布6月4日Ozone開唱

樂天桃猿隊經典主題「新光動紫音樂祭」將在6月2日至4日連續三天登場，演出陣容即將一一公布，今年「嘻哈READY」、「人氣READY」以及「熱門READY」三大主軸，三天來自於四面八方各路團體及歌手出現在樂天桃園棒球場，首波公布6人男團「Ozone」將在4日賽後演出。

新光人壽贊助動紫趴，2023年第11代動紫橫跨所有流行音樂領域，打頭陣的將是熱門天團「Ozone」。Ozone是台灣目前最熱門的六人男子團體，是實境選秀節目「原子少年」所選出的人氣組合，成員包括佳辰、哲言、祖安、子翔、文廷、煥鈞，於2022年9月13日正式出道，並於同年12月23日發行首張迷你專輯。

團名「Ozone」取名自臭氧（O3）；所組成的三個氧原子（O），分別象徵初心（Origin）、正向（Optimism）、創造力（Originality），今年三月的單曲《Purple Days》彷彿已經透露將前進動紫趴。即將第三度在全猿主場表演的團員佳辰表示：「大家好！我們回來了！那年還在比賽的時候就感受到10號隊友的支持，如今換我們來帶給10號隊友最熱的表演！」