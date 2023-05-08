中職／台鋼雄鷹隊徽100件通過初選 人氣票選開跑

中職新軍台鋼雄鷹隊的隊徽募集活動，今天進入人氣票選階段，共100件作品通過初選，球團邀請球迷響應投票，一起參與雄鷹的誕生過程。

雄鷹在去年夏天成軍，今年從二軍起步，球團為了彰顯創立精神及形象，進而激發外界對球隊產生情感的聯繫、凝聚球迷的共識，舉辦隊徽徵選競賽，希望透過這個公開徵選活動，廣邀全台設計菁英大展身手，一同為「雄鷹」打造出專屬於台鋼雄鷹職業棒球隊的隊徽。

100件通過初選作品今天亮相，從今天0時展開投票，5月31日晚上11點59分截止，每人每天限投1票，投票結果將占評選總分的30%，將於6月公布，投票球迷還有機會獲得精美禮物。

投票連結：https://reurl.cc/6N6bAM

投票規則｜

．投票期間：2023年5月8日（一）00:00 至 2023年5月31日（三）23:59 止。

．投票期間每人每日限投一票。

．本次投票結果，最高票之作品即為人氣設計獎得主，並將佔最終總分之30%佔比。

．投票結果將於6月公布。

主辦單位｜

台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司

※主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，若有相關異動將會公告於網站， 恕不另行通知