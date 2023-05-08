中職／統一獅廟宇季推出刮刮樂 來刮觀賽證、實戰球衣

統一獅隊廟宇季府城獅吼宮吼力發大財主題日，將在本周五、六、日連續三天於台南棒球場登場，每天賽前除了安排相關藝人表演外，場內外也推出許多好玩主題活動攤位，還有中獎率50%以上的「吼力發大財幸運刮刮樂卡」。

活動包括府城獅吼宮獅王神醮大會師遶境活動、萊恩獅王Ｑ版不純金美金錢母擲筊，而購票進場好禮三天也分別準備府城獅吼宮膨餅、吼力發大財五路財神金紙筆記本、吼力發大財桌上型小令旗，天天都有不同好禮給信眾不一樣的驚喜。

廟宇季活動規畫沒有極限，推出「吼力發大財幸運刮刮樂卡」，凡當天現場拍攝府城獅吼宮活動照片並打卡，#吼力發大財，現場到府城獅吼宮刮刮樂服務處，持當日門票及手機出示打卡照片，每人每次限兌換索取一張，每場限量2000張，送完為止。