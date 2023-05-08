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中職／德保拉先發7.1局無失分 助兄弟止敗

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／綜合報導
德保拉先發7.1局無失分奪勝。圖／中信兄弟隊提供
德保拉先發7.1局無失分奪勝。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊洋投德保拉昨天投出本季最好一戰，先發7.1局無失分，兄弟終場以3：1擊敗富邦悍將隊、中止4連敗，且避免3連戰遭悍將橫掃；兄弟近8戰2勝6敗，兩場勝仗都靠德保拉先發，成為黃衫軍這波頹勢下的止敗萬靈丹。

兩位外籍左投同場先發，德保拉投7.1局僅被敲4安打、無失分，送出7次三振，不但是本季最長局數，也是6場出賽首度未掉分；悍將肯特也繳出7局失3分優質先發，結局只能吞敗。

1局下兄弟兩出局攻占一、三壘，一壘周思齊盜壘被肯特牽制抓到，三壘的江坤宇伺機啟動，悍將一壘手范國宸傳球偏高，導致游擊手劉俊豪須跳躍接球，錯失傳本壘機會，夾殺周思齊來不及，江坤宇跑回致勝分。

1：0凍結到7局下，肯特在一出局後被連敲4安打，福來喜在滿壘時敲安，挹注2分打點，為兄弟添加保險分；悍將直到9局上才靠范國宸陽春砲避免被完封。

桃園球場昨統一獅、樂天桃猿隊之戰因雨延賽。此外，前天比賽在左外野燈柱全程未亮情況下完賽，堪稱奇觀，猿隊球團副董事長川田喜則表示，原因已初步掌握，在下次主場賽事前會總體檢，「等維護廠商正式的報告，才能夠了解狀況。」

繼排水問題後，燈柱同樣「前科累累」，川田曾任日職樂天金鷲隊場務長，強調讓比賽不中斷是球隊義務，允諾後續會再加強。

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