中職／兄弟近8場拿2勝都是德保拉先發 躲過被悍將橫掃

中信兄弟隊洋投德保拉投出本季最好一戰，先發7.1局無失分，兄弟終場以3：1擊敗富邦悍將隊，中止4連敗，且避免在這波3連戰遭到悍將橫掃。兄弟近8戰吞下2勝6敗，兩場勝仗都是德保拉先發的日子，成為黃衫軍這波頹勢下的止敗萬靈丹。

此戰由兩位外籍左投同場先發，德保拉投7.1局僅被敲4安打、無失分，送出7次三振，這是他本季單場最長局數，且是6場出賽以來首度未掉分；悍將肯特也繳出7局失3分優質先發，但結局只能吞敗。

1局下兄弟兩出局攻占一、三壘，一壘跑者周思齊盜壘被肯特牽制抓到，三壘上的江坤宇伺機啟動，而一壘手范國宸的傳球偏高，導致游擊手劉俊豪必須跳躍接球，錯失傳本壘的機會，夾殺周思齊也來不及，江坤宇在第3個出局數出現前跑回分數。

1：0的分數凍結到7局下，肯特在一出局後被連敲4安打，福來喜在滿壘時敲安，挹注2分打點，為兄弟添加保險分。

比賽打到8局上、一出局時因雨中斷超過30分鐘，德保拉用球數102球，在比賽恢復進行後並未續投，由蔡齊哲接手王正棠已投到0好2壞的打席，被敲安打，但隨後以雙殺解危，守住德保拉的無失分好投。

悍將直到9局上才突破鴨蛋，范國宸從兄弟終結者呂彥青手中敲出陽春砲。呂彥青去年轉任後援後不曾挨轟，今年已經兩度遭到狙擊，且都出自悍將之手，另一發為4月22日高國麟。