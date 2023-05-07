快訊

整理包／搭飛機隨身行李怎麼帶 「旅平險＋不便險」用途曝光

不只星宇受害！成田怪風也影響日廉航 勉強降落「單側輪滑行7秒」

中職／兄弟近8場拿2勝都是德保拉先發 躲過被悍將橫掃

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
德保拉先發7.1局無失分奪勝。圖／中信兄弟隊提供
德保拉先發7.1局無失分奪勝。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊洋投德保拉投出本季最好一戰，先發7.1局無失分，兄弟終場以3：1擊敗富邦悍將隊，中止4連敗，且避免在這波3連戰遭到悍將橫掃。兄弟近8戰吞下2勝6敗，兩場勝仗都是德保拉先發的日子，成為黃衫軍這波頹勢下的止敗萬靈丹。

此戰由兩位外籍左投同場先發，德保拉投7.1局僅被敲4安打、無失分，送出7次三振，這是他本季單場最長局數，且是6場出賽以來首度未掉分；悍將肯特也繳出7局失3分優質先發，但結局只能吞敗。

1局下兄弟兩出局攻占一、三壘，一壘跑者周思齊盜壘被肯特牽制抓到，三壘上的江坤宇伺機啟動，而一壘手范國宸的傳球偏高，導致游擊手劉俊豪必須跳躍接球，錯失傳本壘的機會，夾殺周思齊也來不及，江坤宇在第3個出局數出現前跑回分數。

1：0的分數凍結到7局下，肯特在一出局後被連敲4安打，福來喜在滿壘時敲安，挹注2分打點，為兄弟添加保險分。

比賽打到8局上、一出局時因雨中斷超過30分鐘，德保拉用球數102球，在比賽恢復進行後並未續投，由蔡齊哲接手王正棠已投到0好2壞的打席，被敲安打，但隨後以雙殺解危，守住德保拉的無失分好投。

悍將直到9局上才突破鴨蛋，范國宸從兄弟終結者呂彥青手中敲出陽春砲。呂彥青去年轉任後援後不曾挨轟，今年已經兩度遭到狙擊，且都出自悍將之手，另一發為4月22日高國麟。

德保拉 呂彥青

延伸閱讀

中職／這次不是兄弟 高國麟加練一壘以備悍將不時之需

中職／輪流中「滿壘計」 悍將、兄弟打滿12局沒贏家

中職／知道壘上無人打較好…范國宸領悍將放鬆打

中職／肯特90公里「小便球」要球迷嚇一跳 紀錄亮問號

相關新聞

中職／兄弟近8場拿2勝都是德保拉先發 躲過被悍將橫掃

中信兄弟隊洋投德保拉投出本季最好一戰，先發7.1局無失分，兄弟終場以3：1擊敗富邦悍將隊，中止4連敗，且避免在這波3連戰...

中職／克服「恐左症」 蘇智傑看4成打擊率嚇到

統一獅隊蘇智傑克服對左投弱點，今年一度站上打擊「四冠王」，他看到這些數字最驚異的是打擊率，「竟然有4成，過去應該從來沒有...

中職／張泰山出書暢銷1個月6刷 從「家」出發分享心路歷程

張泰山自傳「HOME RUN：森林王子張泰山O～EO」出版1個月就6刷、成為暢銷書，曾是中職最會「跑回家」（全壘打）的男...

日職／吳念庭替補上場敲關鍵安打 幫西武添保險分

日本職棒西武獅隊台灣好手吳念庭今天雖然沒有先發，不過替補上場1打數，敲出幫球隊添保險分的1打點關鍵安打，本季累積5分打點...

青棒／東體棒球隊與公勝結緣 余謙等校友捐物資義賣募款

台東體中棒球隊與公勝保經從2017年結緣，希望用感動的力量擴大公益影響力，昨天感恩音樂會市集，東體球員台上歌舞，畢業職棒...

中職／統一獅本土先發3人輪流 胡智爲到二軍充分休息

中職統一獅隊目前本土先發由林子崴、胡智爲及古林睿煬3人來輪值，目前胡智爲已下二軍盼讓他充分休息，並預計之後拉林子崴上一軍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦