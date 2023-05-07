日職／吳念庭替補上場敲關鍵安打 幫西武添保險分

日本職棒西武獅隊台灣好手吳念庭今天雖然沒有先發，不過替補上場1打數，敲出幫球隊添保險分的1打點關鍵安打，本季累積5分打點，最後西武獅隊以5比4擊敗歐力士猛牛隊。

西武獅隊今天作客與歐力士猛牛交手的賽事，吳念庭沒有被排入先發打序，不過在8局上代跑山川穗高，8局下替補守一壘。吳念庭在9局上迎來打擊機會，在一、二壘有人時敲出一壘安打，帶有1分打點，幫助西武拿下保險分，吳念庭的打擊率也升到2成69。

此戰歐力士本來取得3比0領先，不過西武在6局上展開反攻，攻占滿壘後若林樂人敲出清壘二壘安打，帶有3分打點並追平比數；8局上一、二壘有人時，若林樂人再敲出1打點安打取得領先；9局上吳念庭送回1分保險分。雖然9局下歐力士追回1分，最後西武仍以5比4險勝。

此戰西武獅隊先發投手與座海人用72局投5局，被敲6支安打，失掉3分，無關勝敗；之後森脇亮介、平井克典、佐藤隼輔各投1局都沒有掉分，平井克典拿下勝投；最後青山美夏人則是後援投1局失1分。