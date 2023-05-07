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中職／去年防禦率王變不穩 猿隊教頭：想多了點

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
猿隊先發投手黃子鵬。圖／聯合報系資料照
猿隊先發投手黃子鵬。圖／聯合報系資料照

樂天桃猿隊本土主力先發黃子鵬去年拿下防禦率王，今年開季投完前6場的防禦率卻高達4.76，總教練曾豪駒認為：「今年他的想法比較多一點。」

昨天黃子鵬對戰味全龍隊先發5.1局，前5局只掉1分，第6局卻一口氣失5分，曾豪駒表示：「他的投球狀態沒什麼問題，前5局滿穩定，第6局可能想法比較多一點，讓打者上壘後，兩支長打造成重傷害，下一次要調整一下投球策略。」

本季黃子鵬對戰龍隊3場先發，16.1局丟掉12分，對戰防禦率高達6.61，曾豪駒也指出，對方掌握失投球比較好，「昨天很多球沒投到想要的位置，讓對方掌握到。」

防禦率王今年無法維持穩定表現，曾豪駒認為，「多少跟去年表現有關係，選手想要維持，想法就會比較多，讓自己變得比較複雜，其實從基礎去做，讓想法簡單就好。」

曾豪駒 黃子鵬 樂天桃猿

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