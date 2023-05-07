青棒／東體棒球隊與公勝結緣 余謙等校友捐物資義賣募款
台東體中棒球隊與公勝保經從2017年結緣，希望用感動的力量擴大公益影響力，昨天感恩音樂會市集，東體球員台上歌舞，畢業職棒校友余謙等捐物資義賣，募得新台幣6萬元作為球隊比賽經費。
公勝保險經紀人2017年一次參訪機會與台東體中棒球隊結緣，當時東體要到日本比賽經費不足，創辦人董事長蔡文俊馬上自掏腰包捐款、幫助球員圓夢，也從2017年開始冠名贊助台東體中棒球隊。
昨晚在高雄舉行「公勝30愛永續感恩音樂會市集」，台東體中棒球隊上台表演原住民歌舞、炒熱氣氛，畢業職棒校友台鋼雄鷹隊內野手胡冠俞、中信兄弟投手余謙、黃弘毅、統一獅隊捕手張聖豪、樂天桃猿隊野手林政華都有捐出簽名球衣、球棒、球等物資參加義賣。
公勝保經發言人郭莉芳表示，在公勝的公司章程中有清楚寫到每年會捐出淨利的10％做公益，為了不讓捐贈的款項受到營運起伏太大，也成立文教信託，這是創辦人蔡文俊、李雯蕙對回饋社會的堅持。
郭莉芳也提到，這是第一次嘗試用義賣的方式募款，主要是希望擴大公益影響力，透過音樂會、市集、義賣，讓更多的人可以看到有哪些團體需要幫忙，「有感動公益才會有延續力」。
郭莉芳回憶與台東體中棒球隊結緣的過程，認同球隊經營理念，此次義賣台東體中合計募得新台幣6萬元。
台東體中棒球隊表示，東部球隊外出比賽一趟，經費都很嚇人，球隊目前在外打王貞治盃青棒賽、之後也要參加玉山盃青棒賽，感謝公勝推動公益募款，此筆經費未來也會作為球隊外出比賽經費，台東體中棒球隊昨天也有特別回贈給蔡文俊背號88號的球衣，感謝公勝對球隊長期的支持。
昨天公益活動義賣除了台東體中，還有芥菜種會、興中國小、唐氏症、漳和手球隊等單位，合計義賣金額11萬5000元。
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