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中職／桃園棒球場燈柱又出包 體育局曝實際故障原因

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
樂天桃園棒球場昨比賽中又發生燈柱故障問題，引發球迷批評。本報資料照片
樂天桃園棒球場昨比賽中又發生燈柱故障問題，引發球迷批評。本報資料照片

樂天桃園棒球場狀況不斷，昨比賽中又發生燈柱故障問題，引發球迷批評。桃園市體育局今上午前往現勘，發現故障的燈柱與開幕賽曾熄滅的燈柱為同一盞，初步研判是地下電纜斷線而無法過電；球團將於下周全面查修，體育局也會提供必要協助。

樂天桃園棒球場在中華職棒開幕戰時狀況百出，不只燈柱照明故障，草皮排水差造成淹水，引發球迷和多位桃園市議員抨擊。

樂天桃猿隊昨主場迎戰味全龍隊，比賽打到3局上味全龍隊進攻時，又因照明設備停電比賽暫停10分鐘，隨後外野燈柱慢慢亮燈，不過左外野其中1支燈柱仍然沒有亮，比賽仍恢復進行。

體育局長許彥輝今上午前往現勘。體育局表示，故障的燈柱與開幕賽曾熄滅的燈柱為同一盞，經初步研判是地下電纜斷線而無法過電，相關單位正在調查原因。

體育局表示，開幕日發生燈柱故障事件時，球團方面表示為開關跳脫導致斷電，昨日同盞燈柱再度發生故障，球團將於下周全面查修，直接將該盞燈柱電纜線更新修復，確保下次主場賽事順利；體育局也將隨時掌握處理進度。

樂天桃猿 味全龍 棒球

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