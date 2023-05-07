快訊

星宇首批188名旅客下午將返台 傳延後起飛「不給食物」

上班得穿包裙！男友堅持「絲襪加穿安全褲」 妹子崩潰：會感染

獨／星宇302名旅客受困 專家指1決定可翻轉失控骨牌效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／壘上無人超會打 林安可：所以餅總叫我打第一棒

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊林安可。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可。圖／統一獅隊提供

統一獅隊在花蓮四連戰有2場安排林安可打第一棒，總教練林岳平不是突發奇想，而是看到他壘上有人、無人打擊落差大，林安可說：「所以餅總叫我打第一棒。」

林安可今年球季壘上無人時打擊率高達5成，但壘上有人卻跌落到0.077，而且得點圈有人時還是6支0，林岳平解釋，壘上有人時，投手自然不會給他太好的球攻擊，「他也揮到比較多壞球，對方要搶好球時也沒有適時掌握。」

雖然餅總開玩笑叫林安可打第一棒，但也指出棒次只有在第1局比較有差，最近兩場也讓林安可在陳傑憲後面連線，林安可表示：「打幾棒都差不多，不過要打第一棒的話，上壘率沒那麼好。」

林安可則說，今年面對壘上有人時，選球上要做得更好，「有些比較好打的球自己沒有把握，不過不管壘上有沒有人，自己心態都一樣，專注在跟投手對決，就算沒有安打也要推動壘包上的跑者。」

這也導致林安可今年5發全壘打都還是陽春砲，他也苦笑說：「壘上有一個人也好，打點多一點，對球隊更有幫助。」不過他不氣餒，「會還給我的。」確實目前林安可壘上有人時只打了13打數，還有時間修正數據。

至於看到隊友蘇智傑本季宛如「開無雙」，4成10打擊率、5轟、19分打點的打擊表現，林安可形容得很生動，「他好像在打T座一樣，球會定在那邊給他打。」

今年「外野三鬼」合體後，獅隊戰績跟著起飛，林安可認為，球隊戰績不是只靠少數人，「大家都有在努力。」

林安可 林岳平 陳傑憲

延伸閱讀

中職／雙龍砲炸翻黃子鵬 鞏冠本季首轟就是逆轉三分砲

中職／開轟又猛打！蘇智傑登打擊四冠王 獅隊追近龍頭

中職／獅隊1.2局打爆余謙 林安可打6場就衝上全壘打王

中職／隊史1700、1800勝都贏悍將 林岳平要拚更高紀錄

相關新聞

中職／克服「恐左症」 蘇智傑看4成打擊率嚇到

統一獅隊蘇智傑克服對左投弱點，今年一度站上打擊「四冠王」，他看到這些數字最驚異的是打擊率，「竟然有4成，過去應該從來沒有...

圖輯／中職桃猿對統一獅之戰 因雨延賽至7月2日同場地舉行

受梅雨鋒面影響，原定今天下午兩點在桃園棒球場進行的樂天桃猿隊主場出戰統一獅隊，因雨勢不斷宣告延賽，此戰將延期至7月2日同...

中職／去年防禦率王變不穩 猿隊教頭：想多了點

樂天桃猿隊本土主力先發黃子鵬去年拿下防禦率王，今年開季投完前6場的防禦率卻高達4.76，總教練曾豪駒認為：「今年他的想法...

中職／桃園棒球場燈柱又出包 體育局曝實際故障原因

樂天桃園棒球場狀況不斷，昨比賽中又發生燈柱故障問題，引發球迷批評。桃園市體育局今上午前往現勘，發現故障的燈柱與開幕賽曾熄...

中職／壘上無人超會打 林安可：所以餅總叫我打第一棒

統一獅隊在花蓮四連戰有2場安排林安可打第一棒，總教練林岳平不是突發奇想，而是看到他壘上有人、無人打擊落差大，林安可說：「...

中職／桃園大雨獅猿戰延賽 改至7月2日5點舉行

今天在桃園棒球場的統一獅隊與樂天桃猿隊宣告延賽，由於現場雨勢斷斷續續，聯盟公布此戰將延期到7月2日同場地舉行，時間則改為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦