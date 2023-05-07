中職／壘上無人超會打 林安可：所以餅總叫我打第一棒

統一獅隊在花蓮四連戰有2場安排林安可打第一棒，總教練林岳平不是突發奇想，而是看到他壘上有人、無人打擊落差大，林安可說：「所以餅總叫我打第一棒。」

林安可今年球季壘上無人時打擊率高達5成，但壘上有人卻跌落到0.077，而且得點圈有人時還是6支0，林岳平解釋，壘上有人時，投手自然不會給他太好的球攻擊，「他也揮到比較多壞球，對方要搶好球時也沒有適時掌握。」

雖然餅總開玩笑叫林安可打第一棒，但也指出棒次只有在第1局比較有差，最近兩場也讓林安可在陳傑憲後面連線，林安可表示：「打幾棒都差不多，不過要打第一棒的話，上壘率沒那麼好。」

林安可則說，今年面對壘上有人時，選球上要做得更好，「有些比較好打的球自己沒有把握，不過不管壘上有沒有人，自己心態都一樣，專注在跟投手對決，就算沒有安打也要推動壘包上的跑者。」

這也導致林安可今年5發全壘打都還是陽春砲，他也苦笑說：「壘上有一個人也好，打點多一點，對球隊更有幫助。」不過他不氣餒，「會還給我的。」確實目前林安可壘上有人時只打了13打數，還有時間修正數據。

至於看到隊友蘇智傑本季宛如「開無雙」，4成10打擊率、5轟、19分打點的打擊表現，林安可形容得很生動，「他好像在打T座一樣，球會定在那邊給他打。」

今年「外野三鬼」合體後，獅隊戰績跟著起飛，林安可認為，球隊戰績不是只靠少數人，「大家都有在努力。」