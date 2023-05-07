中職／克服「恐左症」 蘇智傑看4成打擊率嚇到
統一獅隊蘇智傑克服對左投弱點，今年一度站上打擊「四冠王」，他看到這些數字最驚異的是打擊率，「竟然有4成，過去應該從來沒有過。」
蘇智傑生涯對戰右投打擊率3成24，不過對左投下滑到2成62，今年兩項數據都很好，對右投打擊率4成整，對左投更高達4成62，蘇智傑說：「因為比較熟悉了。」
左打的蘇智傑解釋，過去對左投的弱點自己也知道，但是經過練習修正，在比賽中也能呈現，慢慢打出信心，「之前因為左投球路靠近，身體比較容易先開掉，現在就能夠保持身體的一致性，以身體為軸心轉動，不會因為球路而改變揮棒。」
雖然目前5轟有4轟是打右投，不過蘇智傑認為跟面對左投的次數較少有關，「自己心態不會因為面對左、右投而改變，一樣是看球打球。」
蘇智傑目前4成10打擊率稱王，19分打點與劉基鴻並列第一，5發全壘打、32支安打都落後劉基鴻1支，其中他看到打擊率數字自己也嚇一跳，蘇智傑：「過去都是追求長打，打擊率最後也3成出頭吧，沒想過會有4成這樣的數字。」
最大不同，蘇智傑認為在擊球策略，「不要去打壞球，不然投手不用投好球給你。」近況不錯的他自然會被投手鎖定，「所以更不能打壞球去幫助對方。」
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