快訊

星宇受困302名旅客將返台 首批188人下午3時35分抵桃機

王思佳花7500元送驗愛馬仕包 陳沂再發文質疑「為何不拿去專櫃」

困機上8小時！星宇機艙內畫面曝光 大媽爆氣：我會說監禁我喔

中職／桃園球場熄燈整場 樂天球團副董：會進行總體檢

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒昨天由味全龍對上樂天桃猿，比賽進行到一半時燈柱故障無法開燈。記者葉信菉／攝影
中華職棒昨天由味全龍對上樂天桃猿，比賽進行到一半時燈柱故障無法開燈。記者葉信菉／攝影

桃園棒球場昨天發生誇張熄燈事件，左中外野燈柱從3局上就無法開啟，一直到賽事打完都未恢復，樂天桃猿隊副董事長川田喜則表示，原因已經有初步掌握，下次回到主場前，會進行總體檢。

猿隊昨天舉辦的夯番薯主題趴，因兩位人氣女孩李多慧、林襄同場而吸引不少媒體到場，然而比賽進行到3局上，因其中一根燈柱未開燈而暫停，雖然比賽一度短暫暫停4分鐘，很快恢復進行，但依舊是右外野亮燈、左外野熄燈的詭異狀況。

川田喜則對此表示，當下有檢查過電力、開關、電線等狀況，有初步掌握，下次主場是在下下周，在這之前會進行總體檢，確定問題的原因，「等維護廠商正式的報告，才能夠了解狀況。」

川田喜則表示，自己過去擔任過樂天金鷲隊的場務長，也了解讓比賽不中斷、順利舉行，是球隊的權利及義務，後續會再進行加強。

桃園球場不是第一次發生燈柱熄滅，今年桃園開幕戰就曾發生同樣狀況，當時同一根燈柱在5局下熄滅，也導致比賽因此暫停了10幾分鐘。

樂天桃猿 李多慧 中職

延伸閱讀

桃園選情吵翻天 楊永明籲邱繼泰主動退選：避免傷及國民黨

不只逢甲店 開業近30年宜蘭麥當勞宜興店也將熄燈

桃園蘆竹多1座親水公園？ 議員驚：竟是籃球場嚴重積水

桃園15、16日41.3萬戶大停水39小時 關鍵竟是這個原因

相關新聞

中職／桃園球場熄燈整場 樂天球團副董：會進行總體檢

桃園棒球場昨天發生誇張熄燈事件，左中外野燈柱從3局上就無法開啟，一直到賽事打完都未恢復，樂天桃猿隊副董事長川田喜則表示，...

中職／劉基鴻、鞏冠先後開砲 味全龍擊敗樂天桃猿

味全龍隊面對1：5落後又一次咬了回來，暫居本季全壘打王的劉基鴻，以及上季全壘打王吉力吉撈．鞏冠，都在第6局先後開砲，龍隊...

中職／鞏冠搶全壘打王又慢在起跑 更想要劉基鴻30轟

去年打到第20場敲出賽季首轟，吉力吉撈．鞏冠今年更是拖到第23場才開砲，賽後面對開轟速度卻有新解，一秒回應：「比去年早吧...

中職／雙龍砲炸翻黃子鵬 鞏冠本季首轟就是逆轉三分砲

樂天桃猿隊5：1的領先，在6局上一夕崩盤，黃子鵬單局挨了劉基鴻兩分砲、吉力吉撈．鞏冠三分砲，最終投5.1局被敲9安打、失...

中職／李宗賢3安猛打4打點 悍將4安贏球賞兄弟4連敗

防禦率王江少慶早退沒關係，富邦悍將隊有李宗賢，今晚面對中信兄弟隊，悍將全隊4支安打，李宗賢就敲出3支安打，包辦全部4分打...

中職／江少慶怎麼了？近1年首次投4局退場 悍將給答案

防禦率王江少慶怎麼了？富邦悍將隊今天對中信兄弟隊之戰，江少慶先發僅投4局退場，退場前曾出現連投8顆壞球的狀況，江少慶上一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦