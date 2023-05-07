中職／桃園球場熄燈整場 樂天球團副董：會進行總體檢
桃園棒球場昨天發生誇張熄燈事件，左中外野燈柱從3局上就無法開啟，一直到賽事打完都未恢復，樂天桃猿隊副董事長川田喜則表示，原因已經有初步掌握，下次回到主場前，會進行總體檢。
猿隊昨天舉辦的夯番薯主題趴，因兩位人氣女孩李多慧、林襄同場而吸引不少媒體到場，然而比賽進行到3局上，因其中一根燈柱未開燈而暫停，雖然比賽一度短暫暫停4分鐘，很快恢復進行，但依舊是右外野亮燈、左外野熄燈的詭異狀況。
川田喜則對此表示，當下有檢查過電力、開關、電線等狀況，有初步掌握，下次主場是在下下周，在這之前會進行總體檢，確定問題的原因，「等維護廠商正式的報告，才能夠了解狀況。」
川田喜則表示，自己過去擔任過樂天金鷲隊的場務長，也了解讓比賽不中斷、順利舉行，是球隊的權利及義務，後續會再進行加強。
桃園球場不是第一次發生燈柱熄滅，今年桃園開幕戰就曾發生同樣狀況，當時同一根燈柱在5局下熄滅，也導致比賽因此暫停了10幾分鐘。
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