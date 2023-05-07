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中職／劉基鴻、鞏冠先後開砲 味全龍擊敗樂天桃猿

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／綜合報導
六局上劉基鴻擊出一發帶有兩分打點的全壘打。記者葉信菉／攝影
六局上劉基鴻擊出一發帶有兩分打點的全壘打。記者葉信菉／攝影

味全龍隊面對1：5落後又一次咬了回來，暫居本季全壘打王的劉基鴻，以及上季全壘打王吉力吉撈．鞏冠，都在第6局先後開砲，龍隊終場以8：5擊敗樂天桃猿隊。

鞏冠去年是在第20場出賽、81打席、75打數敲出首轟，本季打到第23場、96打席、81打數開張，就是一發逆轉三分砲。

總教練葉君璋笑答：「好像經典賽投手都太快，他一開始有點不適應。」鞏冠就說：「一開始有點球帶不進來，後面就試著讓球進來一點，在這之中尋找平衡。」

鞏冠在去年5月16日敲出賽季首轟時，聯盟全壘打王為林立的4轟，他最終以14轟帶走全壘打王；今年首轟出爐時，劉基鴻已達6轟，需要更多追擊的馬力，鞏冠對此表示，「大家都是隊友，沒有藏私，互相幫助，我也希望他可以打30支，多為球隊貢獻。」

此戰場邊還有美麗嬌點，人氣女孩林襄、李多慧初次同台，昨天手牽手亮相。李多慧見到林襄，大讚「很可愛、很漂亮」；剛從南韓旅遊回來的林襄，則是帶著剛學的韓語自我介紹。

洲際球場之戰，江少慶僅投4局早退沒關係，富邦悍將隊全隊敲出4安，李宗賢一人就敲出3安、包辦4打點，爆發性演出帶領球隊以4：3擊敗中信兄弟隊。

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