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中職／鞏冠搶全壘打王又慢在起跑 更想要劉基鴻30轟

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
吉力吉撈．鞏冠。記者葉信菉／攝影
吉力吉撈．鞏冠。記者葉信菉／攝影

去年打到第20場敲出賽季首轟，吉力吉撈．鞏冠今年更是拖到第23場才開砲，賽後面對開轟速度卻有新解，一秒回應：「比去年早吧！去年不是5月16日？」鞏冠去年起步慢最終仍逆襲拿到全壘打王，今年寶座上是自家隊友劉基鴻的6轟，鞏冠說更希望可以看到劉基鴻打30轟。

味全龍隊今天克服1：5落後，第6局的5分大局靠劉基鴻的兩分砲、鞏冠的三分砲逆轉局勢，終場以8：5擊敗樂天桃猿隊。

先發投手曹祐齊3.1局退場，總教練葉君璋點名，牛棚表現是這場比賽可以等到逆轉的關鍵；至於鞏冠終於報到的首轟，葉君璋笑答：「去年也是70幾個打席才首轟，好像經典賽投手都太快，他一開始有點不適應。」

鞏冠去年是在第20場出賽、81打席、75打數敲出首轟，本季打到第23場、96打席、81打數開張。葉總的玩笑話，其實有些許認真，鞏冠就說：「一開始是有點球帶不進來，後面就試著讓球進來一點，又有點被壓迫，在這之中尋找平衡。」

鞏冠透露，在花蓮時就已經逐漸找回擊球感覺，站上去沒有太多擔心，就是盡情揮棒，「找到當初積極攻擊的自己。」

鞏冠在去年5月16日敲出賽季首轟時，聯盟全壘打王為林立的4轟，鞏冠最終以14轟帶走全壘打王；今年首轟出爐時，劉基鴻已達6轟，需要更多追擊的馬力，鞏冠對此表示，「大家都是隊友，沒有藏私，互相幫助，我當然也希望他可以打30支，多為球隊貢獻。」

他也稱讚小老弟的表現，「這是基鴻應得的，他是很認真的選手，不意外他的表現，因為他就是這樣的打者，就是繼續保持。」

劉基鴻。記者葉信菉／攝影
劉基鴻。記者葉信菉／攝影

鞏冠 劉基鴻 葉君璋 味全龍 樂天桃猿 經典賽

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