中職／雙龍砲炸翻黃子鵬 鞏冠本季首轟就是逆轉三分砲

樂天桃猿隊5：1的領先，在6局上一夕崩盤，黃子鵬單局挨了劉基鴻兩分砲、吉力吉撈．鞏冠三分砲，最終投5.1局被敲9安打、失6分，猿隊終場以5：8輸給味全龍隊，也將龍頭寶座奉還統一獅隊。

龍隊由小將曹祐齊先發，在首局碰到亂流，面對第一棒陳晨威投到滿球數，在有出棒與沒出棒之間，連陳晨威都懷揣著不確定靜待判決，獲得壘審雙手一攤，判決未出棒、保送上壘，成晉接著掃向中外野落地形成安打，郭天信接球時再發生要命漏球，讓這球滾到後面，陳晨威跑回分數，成晉也站上三壘，楊晉豪的安打再敲回第2分。

猿隊3局下攻勢再起，廖健富在滿壘時敲出二壘打、挹注2分打點，第4局一出局後連兩棒敲安，打退了曹祐齊，此役僅投3.1局被敲6安打、失5分（責失2分）。

猿隊一度握有5：1、眼看情勢大好，黃子鵬卻在第6局遭到重擊，一出局後面對連5棒都被敲安，陳品捷的安打之後，劉基鴻敲出兩分砲，李凱威、林智勝的安打之後，這次輪到鞏冠補上逆轉三分砲，本季打到第23場出賽才產出本季首轟；林孝程7局在滿壘時加入「補刀」，敲安再添2分。

單場MVP劉基鴻此役3安打，本季第6轟出爐，由於5轟的統一獅隊雙帥林安可、蘇智傑今天都休兵，劉基鴻再度獨享全壘打王寶座，累積19分打點也追上排頭的蘇智傑。