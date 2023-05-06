中職／李宗賢3安猛打4打點 悍將4安贏球賞兄弟4連敗

防禦率王江少慶早退沒關係，富邦悍將隊有李宗賢，今晚面對中信兄弟隊，悍將全隊4支安打，李宗賢就敲出3支安打，包辦全部4分打點，率領球隊以4：3贏球，兄弟則吞下4連敗。

悍將隊連兩場有人用猛打賞幫助球隊，昨天是張進德單場4安打，今天李宗賢也演出本季首次3安猛打，3局上2出局、二壘有人，李宗賢本場首安就敲回第1分打點。

不過前3局沒掉分的江少慶在4局下2出局後突然出狀況，連投8顆壞球，將張志豪、岳東華送上壘包，接著詹子賢敲出的二壘滾地，一壘手、投手都來不及補位，形成內野安打，張志豪趁勢衝本壘，捕手姚冠瑋觸殺不及，丟掉追平分。

好在5局上李宗賢再次挺身而出，2出局後姚冠瑋敲安，接著鄭浩均也投出2次保送，李宗賢在滿壘狀態敲出越過中外野手防區的深遠安打，一口氣清空壘包，只不過自己死在三壘前，算是3分打點二壘安打，8局上再敲出個人本場第三安。

江少慶因右前臂緊繃不適，投完4局下就提前退場休息，留下4局被敲3支安打、丟掉1分的成績，另有2次四壞、1次觸身球，防禦率上升到0.92。

5局下換投後，郭俊麟雖然抓到1出局，但也被敲2安加上1次四壞保送，留下滿壘退場，岳少華上場也是保送走在前，先奉送1分，再被張志豪敲出高飛犧牲打，最後用三振凍結壘包，但丟掉2分算在郭俊麟帳上，不過悍將隊3名牛棚投手聯手守住1分領先，拿下勝利。

兄弟先發投手鄭浩均先發6局追平個人生涯最長局數，雖然僅被敲3支安打，還有6次三振，不過四死球也有3次，丟掉4分都是責失，吞下本季首敗。