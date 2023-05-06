中職／江少慶怎麼了？近1年首次投4局退場 悍將給答案

防禦率王江少慶怎麼了？富邦悍將隊今天對中信兄弟隊之戰，江少慶先發僅投4局退場，退場前曾出現連投8顆壞球的狀況，江少慶上一次投不到5局已經是327天前的事。

江少慶本季前4場先發都至少投滿6局，上一次投不到5局已經是去年6月13日的事情，今天投完4局就退場，悍將球團表示，江少慶4局下因右前臂緊繃不適，為防萬一提前退場，目前治療處理中。

江少慶今天前3局沒有掉分，但4局下2出局後，面對張志豪、岳東華卻連投8顆壞球，讓捕手喊了暫停，防護員也短暫上來視察狀況，悍將牛棚投手郭俊麟、岳少華開始熱身。

江少慶續投後，被詹子賢敲出內野安打丟掉1分，再對高宇杰投出三振，化解危機，只不過用球數僅59球的江少慶，在5局下沒有繼續上場，而是由郭俊麟接替登板。

江少慶賽前防禦率0.71是聯盟最佳，今天4局被敲3支安打，另有2次四壞、1次觸身球，丟掉1分，防禦率上升到0.92。