TOTO盃少棒／高勝凱投打俱佳 花蓮縣率先晉4強

TOTO盃少棒賽花蓮縣隊今天在B組勝部與台中市隊交手，花蓮縣隊高勝凱投打俱佳，後援4局失1分、幫助球隊守住勝利，單場2安1打點，率隊以5比3拿勝、率先晉級4強。

112年TOTO盃全國少棒錦標賽在台南舉行，為2023年美國小馬聯盟（PONY）野馬級亞太區少棒錦標賽國內選拔賽，今天B組勝部冠軍戰花蓮縣隊與台中市隊交手。

花蓮縣隊1局上靠著沈偉凡適時安打先馳得點，台中市隊1局下追分、扳平比數，花蓮縣隊4局上攻勢再起，2人出局後陳勝翔、宋辰俞、高勝凱接連安打攻下2分，再度要回領先。

台中市隊4局下靠著保送、盜壘、安打追回1分，花蓮縣隊換上高勝凱後援止血，連抓3個出局數替球隊守住領先，高勝凱投到6局下有狀況，投出保送、被敲二壘打失掉1分，兩隊再度戰成平手。

花蓮縣隊7局上追分，抓準投手群有狀況，1人出局後選到2次四壞保送，靠著盜壘、暴投、邱祖昂高飛犧牲打超前比數，再靠著暴投多跑回1分保險分。

花蓮縣隊高勝凱今天投打有表現，後援投4局被敲3支安打，投出6次三振、2次四死球，失掉1分責失分、拿下勝投；打擊方面2、4局都敲出安打，單場3打數敲出2支安打、貢獻1分打點。

花蓮縣隊率先搶下4強門票，A組勝部冠軍戰將於明天舉行，由台東縣與南投縣隊交手，勝隊取得4強門票。