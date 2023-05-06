快訊

北市富二代開賓士清晨狂飆！攔腰撞車害死人 抽血驗出酒駕

為何賣全家買虧損街口？泰山：該公司穩定獲利 正造橋鋪路非虧損

中職／最香雙后會！林襄讚舞蹈像韓女團 李多慧說她可愛又漂亮

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊主題趴「夯番薯株式会社」今、明兩天登場，也是兩位人氣女孩林襄、李多慧初次同台的日子。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊主題趴「夯番薯株式会社」今、明兩天登場，也是兩位人氣女孩林襄、李多慧初次同台的日子。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿隊5月第一個主題趴「夯番薯株式会社」今、明兩天登場，也是兩位人氣女孩林襄、李多慧初次同台的日子。剛從南韓旅遊回來的林襄，以韓語向李多慧自我介紹，讓李多慧感受到貼心，林襄也大讚李多慧的舞蹈跳起來就像南韓女團，一定會把握機會請教。

李多慧今年以最強外援的身分助陣Rakuten Girls，先前4月來台時，班表皆未碰到林襄，外界熱議「后不見后」，這回周末兩天在桃園的賽事，終於上演兩位人氣女孩同台畫面，今天的賽前聯訪先吸引約20台攝影機搶拍。

對於「后不見后」傳聞，林襄回應班表都是先排好的，才會到現在才碰到，「網路謠言，不要亂聽信」；李多慧也說，「一直都很想快點與她見到面，希望不要有這種奇怪的謠言。」

雙姝今天手牽手亮相，李多慧見到林襄「實體」，大讚「很可愛、很漂亮」；林襄則是帶著熱騰騰、剛學的韓語自我介紹與李多慧打招呼，讓李多慧超驚喜，「很想趕快多學點中文，可以跟她對話。」

林襄透露，自己很喜歡臭豆腐，想帶她去自己喜歡的小吃店體驗，李多慧對臭豆腐也不排斥，先前已在其他女孩的帶領下嘗試過。

李多慧登台以來，舞蹈大獲好評，被讚實力碾壓，林襄聽聞關於舞蹈的提問，也一口回應：「真的！我一定會找機會問她，像是動作要怎麼做會更好看，看她跳真的很像韓國女團，衷心佩服，希望有一天也可以變成這樣。」李多慧聽到稱讚，很不好意思地用中文笑答：「謝謝」。

樂天桃猿隊主題趴「夯番薯株式会社」今、明兩天登場，也是兩位人氣女孩林襄、李多慧初次同台的日子。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊主題趴「夯番薯株式会社」今、明兩天登場，也是兩位人氣女孩林襄、李多慧初次同台的日子。記者陳宛晶／攝影

李多慧 樂天桃猿

延伸閱讀

影／破除后不見后傳言 林襄李多慧首次同台

中職／森榮鴻開3次TJ回歸不只是人生故事 葉總盼成正面案例

中職／記憶中還是受傷的形象 森榮鴻的感動初登板小孩先睡了

中職／布里悍骨裂、猛威爾即將陪產 葉總苦笑：讚喔！

相關新聞

中職／記憶中還是受傷的形象 森榮鴻的感動初登板小孩先睡了

人生經歷3次TJ韌帶置換手術，味全龍隊的「不死鳥」森榮鴻，終在2023年5月5日這一天在花蓮球場迎接生涯初登板，來自隊友...

中職／森榮鴻開3次TJ回歸不只是人生故事 葉總盼成正面案例

味全龍隊投手森榮鴻昨天以1局無失分演出生涯初登板，總教練葉君璋看子弟兵一路走來，相信他一定做過最壞的打算，可以重返投手丘...

中職／布里悍骨裂、猛威爾即將陪產 葉總苦笑：讚喔！

味全龍隊洋投布里悍昨天在花蓮先發只投2局、25球，就因腳傷退場，總教練葉君璋今天進一步透露傷情，左腳有骨裂狀況，明天檢查...

中職／桃猿舞王回歸再評估 曾總看曾仁和首場出賽「順暢」

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和昨天進行傷後首場出賽，在二軍投5.2局、失2分奪勝，總教練曾豪駒表示，整體投球內容看起來順暢，下...

中職／最香雙后會！林襄讚舞蹈像韓女團 李多慧說她可愛又漂亮

樂天桃猿隊5月第一個主題趴「夯番薯株式会社」今、明兩天登場，也是兩位人氣女孩林襄、李多慧初次同台的日子。剛從南韓旅遊回來...

日職／感同身受二軍的苦 宋家豪下訂百箱飲料慰問隊友

從育成拚上來的人，更懂得二軍的辛苦，效力日本樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，4月初向飲料廠商可口可樂下訂各50箱運動飲料、礦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦