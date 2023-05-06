中職／最香雙后會！林襄讚舞蹈像韓女團 李多慧說她可愛又漂亮
樂天桃猿隊5月第一個主題趴「夯番薯株式会社」今、明兩天登場，也是兩位人氣女孩林襄、李多慧初次同台的日子。剛從南韓旅遊回來的林襄，以韓語向李多慧自我介紹，讓李多慧感受到貼心，林襄也大讚李多慧的舞蹈跳起來就像南韓女團，一定會把握機會請教。
李多慧今年以最強外援的身分助陣Rakuten Girls，先前4月來台時，班表皆未碰到林襄，外界熱議「后不見后」，這回周末兩天在桃園的賽事，終於上演兩位人氣女孩同台畫面，今天的賽前聯訪先吸引約20台攝影機搶拍。
對於「后不見后」傳聞，林襄回應班表都是先排好的，才會到現在才碰到，「網路謠言，不要亂聽信」；李多慧也說，「一直都很想快點與她見到面，希望不要有這種奇怪的謠言。」
雙姝今天手牽手亮相，李多慧見到林襄「實體」，大讚「很可愛、很漂亮」；林襄則是帶著熱騰騰、剛學的韓語自我介紹與李多慧打招呼，讓李多慧超驚喜，「很想趕快多學點中文，可以跟她對話。」
林襄透露，自己很喜歡臭豆腐，想帶她去自己喜歡的小吃店體驗，李多慧對臭豆腐也不排斥，先前已在其他女孩的帶領下嘗試過。
李多慧登台以來，舞蹈大獲好評，被讚實力碾壓，林襄聽聞關於舞蹈的提問，也一口回應：「真的！我一定會找機會問她，像是動作要怎麼做會更好看，看她跳真的很像韓國女團，衷心佩服，希望有一天也可以變成這樣。」李多慧聽到稱讚，很不好意思地用中文笑答：「謝謝」。
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