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中職／記憶中還是受傷的形象 森榮鴻的感動初登板小孩先睡了

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
經歷3次TJ韌帶置換手術，味全龍隊森榮鴻昨天在花蓮球場演出生涯初登板。記者陳宛晶／攝影
經歷3次TJ韌帶置換手術，味全龍隊森榮鴻昨天在花蓮球場演出生涯初登板。記者陳宛晶／攝影

人生經歷3次TJ韌帶置換手術，味全龍隊的「不死鳥」森榮鴻，終在2023年5月5日這一天在花蓮球場迎接生涯初登板，來自隊友、家人的鼓勵很多，告訴他「恭喜你回來」，他坦言激動的情緒一定有，但努力忍住，自己沒有掉淚、只有泛淚。

森榮鴻昨役在8局下登板，投1局無失分，首打席面對同樣是處女秀的黃勇傳，在球數1好3壞時製造三壘方向滾地球出局，潘傑楷在球數0好2壞時打向游擊方向滾地球遭到刺殺，林子豪則是打向左外野的飛球進手套。

森榮鴻表示，場下會想得比較簡單，但上去後實際面對狀況「沒那麼簡單」，當下想著一個打者、一個打者抓，難免會緊張，但第一個好球拿到、抓到第一個打者後，就有比較穩定下來。

「丟完時， 想到一路走來滿辛苦，過程中很多隊友、家人的鼓勵。」他曾說過，希望讓孩子知道爸爸是職棒選手，是支撐自己堅持下去的動力之一，昨天小朋友是否收看了轉播？他笑答：「媽媽都讓他們九點多就睡，昨天沒看到比賽。」

森榮鴻坦言，小孩記憶中的自己，還是受傷的形象，「他們知道我受很多傷，看到我都說，爸爸你的手不是斷掉，怎麼還在丟，我說我還在努力中。」

森榮鴻說既然開第三次TJ，就是希望可以再回到球場，完成走回球場的這巨大的一步，希望給其他選手啟發，「做了決定就不要放棄，就算沒成功，也不會後悔。」

潘傑楷 味全龍 林子豪

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