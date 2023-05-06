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中職／布里悍骨裂、猛威爾即將陪產 葉總苦笑：讚喔！

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍隊洋投布里悍。本報資料照片
味全龍隊洋投布里悍。本報資料照片

味全龍隊洋投布里悍昨天在花蓮先發只投2局、25球，就因腳傷退場，總教練葉君璋今天進一步透露傷情，左腳有骨裂狀況，明天檢查後若確認傷勢將開刀；雖有4號洋投猛威爾已準備就緒，但葉總透露「好消息」，「他老婆要生了」。

龍隊3位洋投開季以來表現穩定，布里悍本季前4場都投5.2局以上、失2分以下，直到第5場登板、4月29日對中信兄弟隊一戰才出現5.1局失7分（責失6分）相對動盪的內容，昨天則是2局傷退。

葉君璋指出，布里悍昨天腳有去踢到東西，踢完後，「踩下去，感覺腳底怪怪的。」明天將看醫生進一步檢查，若確認為骨裂將開刀，「要休多久，我也不是醫生，但我想2、3個月跑不掉。」

龍隊二軍已有猛威爾準備就緒，近期兩場先發對台鋼雄鷹隊取得2連勝，分別繳出7局失1分、8局無失分好投。

猛威爾可以馬上支援前線，但5月中就會告假回美陪產，葉君璋表示，猛威爾太太的預產期在5月21日，至少投到19、20日一定要離台。

龍隊將有一段時間只剩2位洋投，葉君璋坦言，到時勢必需要至少3位本土撐起輪值，語畢無奈苦笑說：「讚喔！」

葉君璋 布里悍 台鋼雄鷹

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