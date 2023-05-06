日職／感同身受二軍的苦 宋家豪下訂百箱飲料慰問隊友

從育成拚上來的人，更懂得二軍的辛苦，效力日本樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，4月初向飲料廠商可口可樂下訂各50箱運動飲料、礦泉水，指定送往仙台二軍基地，這是他體恤二軍選手的辛苦，所送上的暖心慰問。

日本媒體Sponichi Annex揭露這則插曲，樂天球團人員表示，「這是宋家豪給二軍選手的禮物，他是說現在氣溫越來越高，二軍選手必須在高溫下打球，他在二軍時看到每個人的表情都像寫著『我很渴』，補充水分是很重要的事。」

宋家豪在2016年以一紙育成合約、年薪440萬日圓赴日，隔年7月轉為支配下，逐漸成為金鷲牛棚不可或缺的戰力，目前年薪已經達到1億日圓。

曾在育成時期面對過茫茫未知的未來，自己也是苦過來的宋家豪，並非第一次為二軍選手送上慰問，鼓勵他們繼續加油。

宋家豪今年經歷世界棒球經典賽後回歸日職戰場，開季狀況不佳，防禦率達6，在4月24日被下放二軍。Sponichi Annex報導中也提到，許多人都在期盼這位內心溫暖的後援投手盡快回歸一軍，為宋家豪加油。