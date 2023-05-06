MiLB／劉致榮7局無安打完封勝 旅美台將第二人

效力紅襪隊2A的旅美台將劉致榮今天在雙重賽先發，對戰印第安人隊只打7局，他也投出一場7局無安打完封勝，成為繼2017年江少慶後，史上旅美台將「無安打比賽」第二人，率領球隊以8：0贏球。

劉致榮開賽連續解決8名打者，直到3局下才在纏鬥到滿球數後，對寇克斯（Connor Kokx）投出保送，但接下來又是連續解決8人次，6局下再次面對寇克斯，又是在滿球數後保送，隨後連續解決5人次直到比賽結束，隊友也上來為他慶賀。

劉致榮全場只有對寇克斯無解，以91球投完7局，創下旅美生涯最長局數，其中58顆好球，投出6次三振，另有2次保送，加上前一戰已經連續12局無失分，防禦率下修到3.65。

劉致榮演出7局的無安打比賽，旅美台將上一次投出無安打比賽，是2017年效力印地安人隊高階1A的江少慶，他在7月29日投出一場9局無安打比賽，為首位在美職體系投出無安打比賽紀錄的台灣球員。

劉致榮影片：https://twitter.com/MiLB/status/1654624546505510919