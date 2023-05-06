中職／中職10王座 蘇智傑10轟登「花蓮王」

統一獅隊本季首度造訪花蓮四連戰，蘇智傑收穫最豐，敲出3發全壘打，讓他以10轟刷新花蓮棒球場最多轟紀錄，成為新科「花蓮王」，以中職今年安排賽程的10座球場來看，接下來最有可能更替王座的是桃園、台東棒球場。

蘇智傑在花蓮本季首戰敲出三分砲，前天敲出陽春砲，昨天也有一發兩分砲，讓他不僅超越「恰恰」彭政閔的8轟，還持續堆高紀錄，不過隊友林安可有超車機會，2日敲出雙響砲、昨天也開轟，總計20場敲出6轟。

「桃園王」陷入樂天桃猿隊內戰，林泓育以86轟居首，但朱育賢只花了363場就敲出84轟，包括今年在桃園棒球場兩度敲出單場雙響砲，隨時可能超車。

彭政閔在天母棒球場的24轟紀錄，也有人虎視眈眈，林智勝在天母球場累積16轟，其中4轟是去年加入以天母為主場的味全龍隊後敲出，林智勝與龍隊的合約要到2024年季後，還有時間超車。

獅隊大本營台南棒球場，蘇智傑累積44轟只能排第三，第一是高國慶54轟；中信兄弟主場洲際最多轟是張志豪的53轟，富邦悍將主場新莊最多是林益全的47轟，兩球場排第二的都是林智勝，分別敲出37轟、41轟。

林智勝在澄清湖棒球場累積62轟，是近期最難被改寫的紀錄，現役球員最接近是林益全的36轟，留給台鋼雄鷹隊小將挑戰目標。