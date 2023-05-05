快訊

晚間又搖了！日本石川縣再發生規模5.8「極淺層地震」 深度僅10公里

獨／離岸風電首例 允能、海能風場因建置延宕確定挨罰

中職／開轟又猛打！蘇智傑登打擊四冠王 獅隊追近龍頭

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊蘇智傑在花蓮棒球場敲出2分砲，生涯在此場地的第10轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊蘇智傑在花蓮棒球場敲出2分砲，生涯在此場地的第10轟。圖／統一獅隊提供

統一獅蘇智傑果然是「花蓮王」，今天又以一發兩分砲，將個人保持的花蓮棒球場最多轟推進到10發，而且全場3安打、3分打點，幫助獅隊以4：0擊敗味全龍隊，勝差追平樂天桃猿隊，不過仍以些微勝率落居第二，蘇智傑則晉升聯盟打擊「四冠王」。

蘇智傑這趟花蓮行收穫滿滿，4場比賽敲出3轟，光花蓮縣政府提出的全壘打1萬元獎金，已有3萬，今天賽前立委傅崐萁更加碼，只要統一獅選手敲回1分打點，就發出1萬元，蘇智傑敲回3分打點，加起來有6萬元入袋。

蘇智傑今天首局就敲出一支二壘打，3局下趁龍隊換投，兩分砲棒打廖任磊，為獅隊先馳得點，6局下則是在林安可敲出三壘打後，補上1分打點安打，全隊前3分都是他打下來，第4分則是林安可在7局下的陽春砲。

7局下蘇智傑敲出右外野飛球出局，無緣締造完全打擊，不過4打數3安打、1轟、3分打點成績，讓他以5轟、19分打點、4成10打擊率、32支安打，躍居聯盟四冠王，全壘打數雖與劉基鴻並列，但蘇智傑打數較少。

獅隊先發投手布雷克投以98球投完7局，被敲4支安打不過沒有失分，另有7次三振、沒有保送，拿下本季第3勝（2敗），防禦率為2.35。

龍隊先發投手布里悍僅投2局就因身體不適提前退場，3局下臨時接替的廖任磊撐了3局，被敲2安包括1轟，丟掉2分，承擔敗投。

值得一提的是，8局下兩隊都有球員一軍初出賽，龍隊投手森榮鴻生涯動了3次手肘韌帶置換手術，今天終於等到一軍登板，投出1局三上三下；獅隊大物新人黃勇傳代打上陣，敲出三壘滾地出局。

統一獅隊林安可在花蓮棒球場敲出陽春砲，生涯在此場地的第6轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可在花蓮棒球場敲出陽春砲，生涯在此場地的第6轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊蘇智傑在花蓮棒球場敲出2分砲，生涯在此場地的第10轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊蘇智傑在花蓮棒球場敲出2分砲，生涯在此場地的第10轟。圖／統一獅隊提供

蘇智傑 統一獅

延伸閱讀

中職／又是蘇智傑！新科花蓮王炸裂2分砲 累積5萬獎金

中職／帶著好節奏回一軍 胡智爲7局7K好投擒龍

中職／甩開彭政閔 蘇智傑第9轟出爐獨居「花蓮王」

中職／獅隊1.2局打爆余謙 林安可打6場就衝上全壘打王

相關新聞

中職／開轟又猛打！蘇智傑登打擊四冠王 獅隊追近龍頭

統一獅隊蘇智傑果然是「花蓮王」，今天又以一發兩分砲，將個人保持的花蓮棒球場最多轟推進到10發，而且全場3安打、3分打點，...

中職／又是蘇智傑！新科花蓮王炸裂2分砲 累積5萬獎金

統一獅隊蘇智傑來到花蓮狂轟猛炸，今晚敲出最近4戰的第3轟，一發兩分砲幫助球隊以2：0領先味全龍隊，將自己保持的花蓮棒球場...

中職／誰站C位？樂天桃猿林襄、李多慧明天首度合體應援

樂天桃猿本周末全猿主場將迎來主題趴「夯番薯株式会社」，5月6日將迎來南韓啦啦隊女神李多慧及人氣女神林襄「后見后」，賽前將在舞台區舉辦遊戲互動會，球迷有機會和2位啦啦隊女神留下合影。 李多慧4月中

圖輯／中職范國宸、張進德背靠背全壘打 富邦領先中信

中信兄弟與富邦悍將在台中洲際棒球場的比賽，富邦第4棒范國宸、第5棒張進德擊3局上半擊出背靠背全壘打，比賽目前進行到5局結...

圖輯／中職曾頌恩失誤 富邦2比0領先中信

中信兄弟與富邦悍將在台中洲際棒球場的比賽，中信右外野手曾頌恩2局上半搶接高飛球發生失誤，加上富邦申皓瑋擊出安打，中信連掉...

中職／兄弟李振昌缺陣2換2 悍將富藍戈下、安得勝上

中信兄弟隊牛棚要角李振昌受傷後，今天選擇拉上王凱程、彭識穎兩位投手，填補牛棚戰力；而富藍戈近期表現不理想，富邦悍將隊將他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦