中職／開轟又猛打！蘇智傑登打擊四冠王 獅隊追近龍頭

統一獅隊蘇智傑果然是「花蓮王」，今天又以一發兩分砲，將個人保持的花蓮棒球場最多轟推進到10發，而且全場3安打、3分打點，幫助獅隊以4：0擊敗味全龍隊，勝差追平樂天桃猿隊，不過仍以些微勝率落居第二，蘇智傑則晉升聯盟打擊「四冠王」。

蘇智傑這趟花蓮行收穫滿滿，4場比賽敲出3轟，光花蓮縣政府提出的全壘打1萬元獎金，已有3萬，今天賽前立委傅崐萁更加碼，只要統一獅選手敲回1分打點，就發出1萬元，蘇智傑敲回3分打點，加起來有6萬元入袋。

蘇智傑今天首局就敲出一支二壘打，3局下趁龍隊換投，兩分砲棒打廖任磊，為獅隊先馳得點，6局下則是在林安可敲出三壘打後，補上1分打點安打，全隊前3分都是他打下來，第4分則是林安可在7局下的陽春砲。

7局下蘇智傑敲出右外野飛球出局，無緣締造完全打擊，不過4打數3安打、1轟、3分打點成績，讓他以5轟、19分打點、4成10打擊率、32支安打，躍居聯盟四冠王，全壘打數雖與劉基鴻並列，但蘇智傑打數較少。

獅隊先發投手布雷克投以98球投完7局，被敲4支安打不過沒有失分，另有7次三振、沒有保送，拿下本季第3勝（2敗），防禦率為2.35。

龍隊先發投手布里悍僅投2局就因身體不適提前退場，3局下臨時接替的廖任磊撐了3局，被敲2安包括1轟，丟掉2分，承擔敗投。