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中職／又是蘇智傑！新科花蓮王炸裂2分砲 累積5萬獎金
統一獅隊蘇智傑來到花蓮狂轟猛炸，今晚敲出最近4戰的第3轟，一發兩分砲幫助球隊以2：0領先味全龍隊，將自己保持的花蓮棒球場最多轟紀錄推升到10轟，獎金收入要來到5萬元。
龍隊先發投手布里悍投完2局突然傷退，廖任磊臨時接手，蘇智傑掌握機會在3局下2出局、一壘有人時，一棒轟出右外野全壘打，為球隊取得領先。
蘇智傑在5月2日獅隊的本季花蓮首戰就曾敲出一發3分砲，昨天的一發陽春砲則讓他超越彭政閔的8轟，以9轟獨居花蓮全壘打王，今天將數據向上推升。
由於在花蓮棒球場敲全壘打，就有花蓮縣政府提供的1萬元獎金，蘇智傑今天賽前已累積2萬元，而今天賽前立委傅崐萁更加碼，只要統一獅選手敲回1分打點，就發出1萬元，蘇智傑的2分砲為他再添3萬元，暫居本周花蓮四連戰的「獎金王」。
蘇智傑前3局打完是2打數2安打、2分打點，累積5轟在全壘打榜追平劉基鴻，18分打點與朱育賢列第一，31支安打、4成08打擊率，兩項數據也都暫居聯盟第一，有機會一舉成為「四冠王」。
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