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中職／曾仁和復健賽5.2局掉2分 黃恩賜二軍初先發

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿投手曾仁和。 報系資料照
樂天桃猿投手曾仁和。 報系資料照

在經典賽中華隊集訓期間受傷的曾仁和，休養2個多月後今天首度出賽，在二軍登板面對中信兄弟隊，先發5.2局掉2分，一口氣投到80球，已經來到正常先發用球數。

曾仁和剛開賽有些跌跌撞撞，投出觸身球後又被馬鋼敲出安打，接著陳文杰犧牲短打、陳子豪高飛犧牲打，丟掉1分，不過接下來2到5局，曾仁和只有1次觸身、1次安打被站上過壘包。

6局上曾仁和再遇到亂流，先被林志綱敲出安打，隨後投出2次三振，但被林志綱盜上二壘，接著被陳子豪敲安而掉分，用球數也來到80球而退場休息。

曾仁和總計投80球，5.2局被敲4支安打，投出6次三振，另有2次觸身球保送，丟掉2分，朝一軍復出之路有了好的開始。

兄弟二軍先發投手同樣是等待機會的黃恩賜，今年被點名為一軍輪值人選之一的他，春訓調整進度較慢，開季從二軍出發，前3場出賽都是中繼，今天首次先發登板。

黃恩賜前2局沒掉分，但第3局開局就因失誤讓對手上壘，接著被敲4支安打，單局丟掉4分有2分是責失，以38球投完3局就退場休息，被敲5支安打，有1次三振，防禦率上升到3.86。

曾仁和 黃恩賜

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