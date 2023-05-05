中職／誰站C位？樂天桃猿林襄、李多慧明天首度合體應援
樂天桃猿本周末全猿主場將迎來主題趴「夯番薯株式会社」，5月6日將迎來南韓啦啦隊女神李多慧及人氣女神林襄「后見后」，賽前將在舞台區舉辦遊戲互動會，球迷有機會和2位啦啦隊女神留下合影。
李多慧4月中來台應援，林襄當時不在班表上。李多慧5月再度來台，班表為3日、4日、6日及7日，林襄則是6日、7日現身桃園球場應援，兩人將首度同台。
5月6日及7日「夯番薯株式会社」限量發送「小夯扇」。除了全家便利商店超夯服務外，更邀請「夯番薯株式会社」秘書室小幫手和10號隊友一起「夯」。
5/6 駐韓特派李多慧、秘書室室長林襄、十元、嗄琳將在下午4點前往票口旁舞台區舉辦遊戲互動會，在全家攤位消費滿999元，可享與4位秘書室小幫手拍照，限量資格30名；5/7則是安排心韻、禹菡、芷軒、李昀。
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