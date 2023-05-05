日職／王柏融4滾1飛沒敲安 但有1分打點加關鍵推進

前一場單場3安的王柏融今天球棒降溫，在日職二軍火腿隊與養樂多隊之戰，兩隊合計敲出22支安打，不過王柏融5打數繳白卷，但靠1次滾地推進進帳打點，而火腿隊最終以6：5拿下勝利。

王柏融今天擔任先發第5棒、一壘手，2局上首打席敲出一壘方向滾地球出局，3局上則是三壘飛球出局，5局上1出局滿壘，王柏融的一壘滾地為火腿隊敲回第1分，也開啟單局4分攻勢，從5分落後縮小到1分差。

接下來7局上王柏融都敲出滾地出局，但9局上王柏融的滾地球出局，將隊友推進到二、三壘，接下來梅林優貴同樣敲出滾地球出局，但有1分打點，阪口樂的右外野安打為火腿隊超前比數。

王柏融今天總計5打數，有4次滾地出局、1次飛球出局，安打數掛零，導致打擊率下降到2成21，但有1分打點進帳。