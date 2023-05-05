中職／5月狂龍待命 黑色戰袍改版多一亮點

味全龍隊5月主場賽事將於下周起登場，龍隊再度祭出專屬主題活動「狂龍月」，將於天母、花蓮主場同步展開去年大獲好評的黑色狂龍戰袍、也將以全新改款面貌亮相，狂龍字體多了一項小巧思。

今年龍隊的「Team Dragons！台塑石油95+狂龍月」主視覺，由上個月剛剛拿下生涯首度單月MVP的「紅色大砲」劉基鴻，與郭天信、李凱威等五名龍隊好手擔綱封面主角，並依此設計出包含主題LOGO在內的七款限量版「Team Dragons！狂龍徽章」，凡5月份龍隊主場每場前500名進場球迷，均可獲得當日指定款式的狂龍徽章乙個，提供龍迷蒐集七款徽章召喚最強狂龍降臨。

主視覺上的另一個亮點，即是全新升級的2.0版狂龍球衣，球衣設計同樣以黑色主視覺展現凌厲氣勢，並運用巧思將龍首融入Dragons字體，因應逐漸升溫的棒球季節，球衣側邊裁片也特別採用機能透氣布料，提高穿著舒適度； 另5/9~5/10期間購買狂龍球衣，還可獲得當日賽後進場體驗券，親身感受天母主場的職棒人工草皮。

針對龍隊最堅強的後援「狂龍軍」主卡會員，球團則提供實體商店全館8折回饋(非主卡會員9折優惠，新品及福利社不適用)，並加碼五月份龍隊主場賽事只要每獲得一勝，下場比賽狂龍軍會員簽到點數即額外增加30點、若取得2連勝下場比賽額外將增加60點，依此類推，若五月7場主場賽事全勝，全勤的狂龍軍會員獲得點數將可多達840點；另兒童會員「威弟小夥伴」如於五月天母場次報名應援TIME上台應援，且龍隊若於該場次獲勝還可再加碼獲得60點。

此外，龍隊本季於天母主場新開幕的「Dragons Kitchen狂龍廚房」，亦配合主題推出狂龍版「吉拿好棒棒」及「頭盔冰淇淋」兩款期間限定點心，運用巧克力、莓果等食材打造黑、紅兩色網美造型。