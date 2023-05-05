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MiLB／李灝宇敲首轟破低潮 單場4安錯過完全打擊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
效力費城人小聯盟的李灝宇(左)本季首轟、首支三壘打都出爐，全場敲出4安猛打賞。 截圖自推特
效力費城人小聯盟的李灝宇(左)本季首轟、首支三壘打都出爐，全場敲出4安猛打賞。 截圖自推特

效力費城人隊高階1A的台灣好手李灝宇前陣子遇到小低潮，但今天面對遊騎兵隊高階1A，本季首轟、首支三壘打都出爐，全場敲出4安猛打賞，更在延長賽第11局敲出勝利打點，幫助球隊終場就以7：5獲勝。

李灝宇今天擔任先發第2棒、二壘手，1局上首打席遭到三振，不過4局上從巴雷特（Mitch Bratt）手中敲出左外野陽春砲，本季首轟出爐，5局上再敲出一壘安打，6局上飛球出局，8局上則敲出三壘安打。

費城人隊在3局下丟掉5分，但第4局開始連4局得分，追平為5：5，將比賽帶進延長賽突破僵局制，11局上李灝宇作為首名打者立刻敲出中外野安打，送回二壘上跑者，接著再靠隊友安打跑回第2分，費城人隊就靠著2分贏球。

李灝宇先前的低潮導致打擊率一度下降到2成17，但最近連兩場敲安，加上今天6打數4安打挹注，打擊率上升到2成57，另有2分打點、1次三振，差1支二壘安打就完全打擊。

費城人 遊騎兵

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