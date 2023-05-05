中職／MVP廖健富和李多慧互動像韓劇 網：整個融化了

樂天桃猿隊昨天以11：6擊垮中信兄弟隊，強打廖健富單場5支5，連兩天獲選MVP。賽後頒獎儀式上，主持人邀請廖健富客串主持人，訪問南韓啦啦隊女神李多慧，兩人有趣互動讓球迷笑翻。

廖健富前天敲出再見全壘打，李多慧擺脫出場應援，一勝難求的窘境。賽後MVP訪問結束後，主持人安排李多慧在廖健富旁跳MVP舞。今天廖健富再度摘下MVP，主持人想要多點火花，請廖健富訪問李多慧。

廖健富第一個問題是：「喜歡台灣嗎？」引發全場球迷歡笑，李多慧也笑著比出愛心手勢，用中文回應，「我很喜歡台灣。」

第二個問題是：「東西好吃嗎？」李多慧比著大姆指說：「好吃！」隨後主持人想要廖健富看著李多慧的眼睛多說幾句，廖健富連忙回說：「不用、不用」。最後李多慧對他說：「廖健富，辛苦了！」廖健富回應：「謝謝！你也辛苦了！」

廖健富（右）4個打數4安打獲得單場MVP，賽後他與樂天女孩啦啦隊李多慧（左）一起跳MVP之舞慶賀。 記者許正宏／攝影

兩人有趣互動，配上韓劇《來自星星的你》主題曲《My Destiny》，讓許多球迷直呼，「有韓劇既視感」、「整個融化了」、「福利真不錯」、「為了跟多慧跳舞真的拼了」。有些球迷期望舞姿精湛的樂天投手曾仁和，未來能登上MVP舞台和李多慧尬舞。