快訊

聖嬰發展年！鄭明典：颱風生成位置離台更遠「希望梅雨存多一點」

不留遺產…年花50萬退休金需多少？ 專家算出這數字

「印股票換鈔票」詐3.5億　丰偉環保董座等7人起訴

中職／MVP廖健富和李多慧互動像韓劇 網：整個融化了

聯合新聞網／ 綜合報導
廖健富（右）與李多慧(左)。 記者許正宏／攝影
廖健富（右）與李多慧(左)。 記者許正宏／攝影

樂天桃猿隊昨天以11：6擊垮中信兄弟隊，強打廖健富單場5支5，連兩天獲選MVP。賽後頒獎儀式上，主持人邀請廖健富客串主持人，訪問南韓啦啦隊女神李多慧，兩人有趣互動讓球迷笑翻。

廖健富前天敲出再見全壘打，李多慧擺脫出場應援，一勝難求的窘境。賽後MVP訪問結束後，主持人安排李多慧在廖健富旁跳MVP舞。今天廖健富再度摘下MVP，主持人想要多點火花，請廖健富訪問李多慧。

廖健富第一個問題是：「喜歡台灣嗎？」引發全場球迷歡笑，李多慧也笑著比出愛心手勢，用中文回應，「我很喜歡台灣。」

第二個問題是：「東西好吃嗎？」李多慧比著大姆指說：「好吃！」隨後主持人想要廖健富看著李多慧的眼睛多說幾句，廖健富連忙回說：「不用、不用」。最後李多慧對他說：「廖健富，辛苦了！」廖健富回應：「謝謝！你也辛苦了！」

廖健富（右）4個打數4安打獲得單場MVP，賽後他與樂天女孩啦啦隊李多慧（左）一起跳MVP之舞慶賀。 記者許正宏／攝影
廖健富（右）4個打數4安打獲得單場MVP，賽後他與樂天女孩啦啦隊李多慧（左）一起跳MVP之舞慶賀。 記者許正宏／攝影

兩人有趣互動，配上韓劇《來自星星的你》主題曲《My Destiny》，讓許多球迷直呼，「有韓劇既視感」、「整個融化了」、「福利真不錯」、「為了跟多慧跳舞真的拼了」。有些球迷期望舞姿精湛的樂天投手曾仁和，未來能登上MVP舞台和李多慧尬舞。

廖健富 李多慧

相關新聞

中職／MVP廖健富和李多慧互動像韓劇 網：整個融化了

樂天桃猿隊昨天以11：6擊垮中信兄弟隊，強打廖健富單場5支5，連兩天獲選MVP。賽後頒獎儀式上，主持人邀請廖健富客串主持人，訪問南韓啦啦隊女神李多慧，兩人有趣互動讓球迷笑翻。 廖健富前天敲出再見

中職／廖健富再獲MVP上台又尷尬 和李多慧跳舞一臉嚴肅

樂天桃猿隊指定打擊廖健富，今天在桃園球場對中信兄弟隊之戰火力大放送，單場5打數5安打、攻下勝利打點在內的3分打點，成為猿...

中職／朱育賢本季4轟都打兄弟 打點超越劉基鴻攻上榜首

樂天桃猿隊「朱哥」朱育賢專轟中信兄弟隊，本季出賽21場出現4支全壘打，對手都是黃衫軍，而且締造兩次單場雙響砲紀錄，今天在...

中職／李振昌右肩車禍骨折動刀 兄弟找接替人選傷腦筋

中信兄弟隊36歲老將李振昌驚傳車禍，前天在台南發生機車事故，造成右肩鎖骨骨折，昨天動完手術，本季何時重返前線、甚至有沒有...

圖輯／中職樂天桃猿出戰中信兄弟 樂天女孩啦啦隊熱情應援

中華職棒今天晚上在桃園國際棒球場進行例行賽，由樂天桃猿出戰中信兄弟，比賽中樂天桃猿旗下啦啦隊「樂天女孩（Rakuten ...

中職／桃猿11比6勝兄弟 廖健富5安打獲MVP

中華職棒今天晚上在桃園國際棒球場進行例行賽，由樂天桃猿出戰中信兄弟，樂天桃猿打線大爆發，朱育賢敲出2支全壘打獲5分、廖建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦