MLB／開無雙！吉田正尚開轟猛打賞加3打點 連14場敲安

紅襪隊日籍好手吉田正尚進入「無雙」狀態，今天首打席就開轟，而且連續3打席敲安都有打點進帳，自4月21日起連14場敲安，而紅襪隊最終也以11：5擊敗藍鳥隊。

紅襪隊今天生猛的攻勢從1局下吉田正尚的陽春砲作為起點，那是鎖定高斯曼（Kevin Gausman）91.5哩的失投速球，敲出本季第6轟，擊球初速101.6哩、飛行距離400呎。

Masataka Yoshida gets the Red Sox on the board first! 💪😤



(via @RedSox) pic.twitter.com/32W4zygmYM — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年5月4日

2局下吉田正尚再次站上打擊區，又敲出安打並帶有1分打點，紅襪隊在該局打了10人次、6支安打，灌進5分拉開差距；4局下吉田正尚則是演出連3打席敲安，而且又送回三壘跑者。

吉田正尚接下來稍微降溫，5局下、8局下都敲出滾地球出局，全場總計5打數3安打、3分打點、3分得分，連續安打場次續寫大聯盟本季最長紀錄，賽後打擊三圍來到誇張數據，打擊率3成17、上壘率4成整、長打率0.548。

不只吉田正尚，紅襪隊打線今天有4個人都敲出3安猛打賞，包括透納（Justin Turner）、狄佛斯（Rafael Devers）、杜蘭（Jarren Duran），狄佛斯有1發兩分砲、貢獻4分打點，全隊狂敲16支安打。