MLB／天使4連勝！大谷翔平連7場敲安 努特巴爾單場4安
天使隊與紅雀隊三連戰最終場，兩位經典賽日本隊國手都有好表現，大谷翔平連續7場敲安個人本季最長，努特巴爾（Lars Nootbaar）則是單場4安打寫生涯新高，不過全場狂敲16安的天使隊占上風，最終以11：7擊敗紅雀隊，收下4連勝。
大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，首打席獲得四壞球保送，3局上作為首名打者敲出右外野安打，開啟天使隊連串攻勢，半局打了11人次、敲出7支安打，灌進6分，大谷單局第2打席則是四壞保送上壘，接下來5局上飛球接殺、8局上三振，總計3打數1安打，打擊率上升到3成08，另有2次四壞保送。
The Halos up 10-2 after scoring six runs in the 3rd inning! 😇🔥@Angels | #GoHalos pic.twitter.com/Zqtp5i0F7W— Bally Sports West (@BallySportWest) 2023年5月4日
天使隊在2局上就先攻下4分，加上3局上的6分大局奠定勝基，瓦德（Taylor Ward）、泰斯（Matt Thaiss）、瑞吉福（Luis Rengifo）都有單場3安演出，瑞吉福還有一發超前比數的3分砲，貢獻4分打點。
至於大谷的經典賽隊友、紅雀開路先鋒努特巴爾，昨天雖然被大谷三振3次、4打數無安打，但今天5打數敲出4安打，單場安打數是生涯新高，打擊率也來到2成62。
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