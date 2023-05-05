快訊

國父革命尚未成功 韓國瑜臉書514字揭「當好總統要做3件事」

決定拔管「放手」談何容易！一位神經科醫師的艱難抉擇與成全

啃老族是養來的！孩子成年後父母更要推一把

MLB／天使4連勝！大谷翔平連7場敲安 努特巴爾單場4安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平與楚奧特合力助天使7連勝！ 美聯社
大谷翔平與楚奧特合力助天使7連勝！ 美聯社

天使隊與紅雀隊三連戰最終場，兩位經典賽日本隊國手都有好表現，大谷翔平連續7場敲安個人本季最長，努特巴爾（Lars Nootbaar）則是單場4安打寫生涯新高，不過全場狂敲16安的天使隊占上風，最終以11：7擊敗紅雀隊，收下4連勝。

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，首打席獲得四壞球保送，3局上作為首名打者敲出右外野安打，開啟天使隊連串攻勢，半局打了11人次、敲出7支安打，灌進6分，大谷單局第2打席則是四壞保送上壘，接下來5局上飛球接殺、8局上三振，總計3打數1安打，打擊率上升到3成08，另有2次四壞保送。

天使隊在2局上就先攻下4分，加上3局上的6分大局奠定勝基，瓦德（Taylor Ward）、泰斯（Matt Thaiss）、瑞吉福（Luis Rengifo）都有單場3安演出，瑞吉福還有一發超前比數的3分砲，貢獻4分打點。

至於大谷的經典賽隊友、紅雀開路先鋒努特巴爾，昨天雖然被大谷三振3次、4打數無安打，但今天5打數敲出4安打，單場安打數是生涯新高，打擊率也來到2成62。

天使 紅雀

延伸閱讀

MLB／大谷翔平投13K不滿意 拒絕午餐邀約「能睡就睡」

MLB／大谷翔平5局狂飆13K 「100轟+500K」達陣史上第二人

MLB／努特巴爾邀約午餐被打槍 大谷翔平：我在睡覺

MLB／日曜男！大谷翔平周日5場炸4轟 7天還有3天沒解鎖

相關新聞

中職／廖健富5支5、朱育賢雙響砲 猿隊痛擊兄弟穩住龍頭

樂天桃猿隊今天在桃園球場火力全開，全場出現15支安打，廖健富前4打席都是安打，首局首安攻下兩分，成為致勝一擊，朱育賢本季...

中職／廖健富再獲MVP上台又尷尬 和李多慧跳舞一臉嚴肅

樂天桃猿隊指定打擊廖健富，今天在桃園球場對中信兄弟隊之戰火力大放送，單場5打數5安打、攻下勝利打點在內的3分打點，成為猿...

中職／帶著好節奏回一軍 胡智爲7局7K好投擒龍

花蓮棒球場今天上演一場投手大戰，統一獅隊胡智爲7局7K、失1分的好投，略勝味全龍隊洋投鋼龍一籌，加上蘇智傑登基「花蓮王」...

中職／李振昌右肩車禍骨折 手術療養

中信兄弟隊36歲老將李振昌驚傳車禍，前天在台南發生機車事故，造成右肩鎖骨骨折，昨天動完手術，本季何時重返前線、甚至有沒有...

MLB／天使4連勝！大谷翔平連7場敲安 努特巴爾單場4安

天使隊與紅雀隊三連戰最終場，兩位經典賽日本隊國手都有好表現，大谷翔平連續7場敲安個人本季最長，努特巴爾（Lars Noo...

MLB／開無雙！吉田正尚開轟猛打賞加3打點 連14場敲安

紅襪隊日籍好手吉田正尚進入「無雙」狀態，今天首打席就開轟，而且連續3打席敲安都有打點進帳，自4月21日起連14場敲安，而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦