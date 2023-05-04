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中職／廖健富再獲MVP上台又尷尬 和李多慧跳舞一臉嚴肅

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
廖健富（右5）連續兩天獲選單場MVP，笑說賽後站上頒獎台很尷尬。記者許正宏／攝影
廖健富（右5）連續兩天獲選單場MVP，笑說賽後站上頒獎台很尷尬。記者許正宏／攝影

樂天桃猿隊指定打擊廖健富，今天在桃園球場對中信兄弟隊之戰火力大放送，單場5打數5安打、攻下勝利打點在內的3分打點，成為猿隊11：6獲勝的最大功臣，連續兩天獲選單場MVP，他說：「賽後站上頒獎台很尷尬，跟啦啦隊對話更尷尬，不知要說什麼。」

廖健富昨天對富邦悍將、今天對兄弟之戰跨場連7打數安打，而且連兩場開轟、連5場至少2安，後天對決味全龍隊，將挑戰「神全」林益全保持的中職連10打數安打紀錄，只要補足4個打席，也以打擊率4成14空降打擊王。

廖健富連7打數安打已創個人新高，得知林益全連10，他說：「盡量啦，破自己紀錄已經很開心了，連10有點誇張，好像沒有那麼簡單。」

單場5次打擊全部安打，廖健富表示，打擊策略都沒變，就是確實擊球，自然就會發生好事，兄弟先發投手鄭凱文是會搭配速差的投手，如果被他拉走節奏就不好打。

至於挑戰年度個人獎，廖健富強調沒有想法，畢竟期待愈高、失望愈大，還是平平順順最重要。

今天比賽結束後，廖健富登台熱舞，又是一臉尷尬，和啦啦隊成員、南韓美女李多慧站在一起，臉上表情嚴肅，形成相當有趣的畫面。

廖健富（右）和南韓美女李多慧（左）一起跳舞，表情卻是有些嚴肅。記者許正宏／攝影
廖健富（右）和南韓美女李多慧（左）一起跳舞，表情卻是有些嚴肅。記者許正宏／攝影

廖健富 林益全

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